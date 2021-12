550 millió fontos válás: elvált férjétől a dubaji hercegnő

A feleknek 550 millió fontos vagyon elosztásáról kellett megegyezniük. Ebből a hercegnő végül 251,5 millió fontnak megfelelő értéket vitt magával, amelyen kívül még a két közös gyermekük is részesedést kapott.

Haja hercegnő még 2019-ben menekült az Egyesült Királyságba gyerekeivel együtt a férje elől. Idén nyáron kiderült, hogy a férfi – gyaníthatóan – megfigyeltette őt a Pegasus nevű kémprogrammal.

A hercegnő ezen kívül állítása szerint több alkalommal is fenyegető üzeneteket kapott, emiatt a pénzének jelentős része biztonsági kiadásokra ment el. Ezért válóperes ítéletben is rögzítették, hogy a hercegnőre és gyerekeire komoly veszélyt jelent volt férje, valamint az iszlám radikálisok is célba vehetik őket amiatt, hogy otthagyta a sejket. Ebből adódóan még arra is elkülönítettek forrásokat, hogy páncélozott járművekben lehessen szállítani a hercegnőt és gyermekeit.

A sejk az ítélet után azt ígérte, hogy minden ingóságot elküld korábbi feleségének, amelyet a bíróság a javára ítélt.

Haja hercegnőn kívül korábban a sejk másik házasságából származó lánya, Latifa hercegnő is megpróbált elszökni Dubajból, de ő nem járt sikerrel.

(via BBC)