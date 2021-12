Biden indulna 2024-ben, pláne ha Trump is

Indulni akar a 2024-es amerikai elnökválasztáson Joe Biden. Az amerikai elnök az ABC-nek adott interjújában beszélt erről, hozzáfűzve, akkor fog indulni, ha megfelelő egészségi állapotnak örvend majd, vagyis ugyanolyan állapotban lesz, mint most. – Nagy tisztelője vagyok a sorsnak. A sors sokszor, nagyon sokszor avatkozott bele az életembe. Ha ugyanolyan lesz az egészségem, ha jó lesz az egészségem, valóban indulnék – fogalmazott a demokrata politikus.

A műsorvezető, David Muir kérdésére, hogy ez akkor is így történne, ha 2024-ben a második menet következik a hivatali előd, a republikánus Donald Trump ellen, Joe Biden elvigyorodott, aztán Clint Eastwoodot idéző hangon úgy válaszolt:

Joe Biden 79, Donald Trump 75 éves. Az Egyesült Államok történetében senki nem kapott kettejüknél több szavazatot elnökválasztáson. Joe Biden 81 268 924 vokssal nyert, Donald Trump 74 216 154-et kapott, mögöttük messze lemaradva Barack Obama a harmadik, akit 2008-ban 69 498 516 szavazattal választottak meg amerikai elnöknek.

Ami az alternatívákat illeti, republikánus részről a Trump-hívőként ismert Ted Cruz texasi szenátor jelezte, hogy bedobná magát a megméretésbe, a demokraták pedig a jelenlegi alelnököt, Kamala Harrist indíthatják, aki azonban a The Wall Street Journalnek adott múlt heti interjújában jelezte, 2024-ről még nem beszélt Joe Bidennel.

– hárított diplomatikusan az alelnök. Joe Bident és őt 2021. január 20-án iktatták be a hivatalába a 2020. november 3-i elnökválasztáson aratott győzelmük után.

Ted Cruz 2016-ban már indult egyszer republikánus elnökjelölt-aspiránsi választáson, mindössze egy napja pedig azt mondta, abszolút nekifutna még egyszer. Öt éve második lett a 17 republikánus induló között, a pártban pedig szinte mindig a másodikként végző aspiráns lép elő elnökjelöltté a következő választáson.

