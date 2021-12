Az omikron veszélyes, de elhozhatja a járványhelyzet végét

Az esetszámokat tekintve arra lehetne következtetni, hogy az idei karácsony és az elkövetkező karácsonyok a tavalyihoz hasonlóan lezárásokkal, korlátozásokkal és járványtól való fenyegetettséggel fognak telni, a koronavírus miatti halálozások száma azonban arányaiban alacsonyabbnak tűnik, a friss kutatások szerint az omikron ritkábban vált ki súlyos betegséget, mint az előző variánsok. A Guardian cikke szerint a tudósok ezt az eredményt jó hírként kezelik, de egyben óvatosságra is intenek, az esetszámok ugyanis továbbra is emelkednek, az Egyesült Királyságban pénteken rekordszámú, 122 ezer új fertőzöttet azonosítottak egyetlen nap alatt.

Lényeges lehet az is, hogy a legtöbb új fertőzöttet a fiatal felnőttek körében azonosították, így fennáll a veszély, hogy amennyiben az omikron nagyobb számban fogja fertőzni az idősebb, sérülékenyebb korosztályokat, úgy ismét megugorhat a kórházi kezelések száma is. Másrészt ugyanakkor a lakosságnak és főleg az idősebbeknek aránylag nagy százaléka mára be van oltva, és az emlékeztető vakcinát is felvették, ami együtt már hatásos védelmet nyújt az omikron ellen is.

Skót, angol és dél-afrikai tanulmányok egyelőre egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy a koronavírus gyengülni látszik. Felmerült az is, hogy a vírus előbb-utóbb influenzaszerűvé válik, ami új vakcinákat tehet szükségessé évente, egy idő után azonban elképzelhető, hogy már csak a veszélyeztetett társadalmi csoportokat kell majd beoltani.

A CNBC cikke szerint az idő múlásával a koronavírus egyre kevésbé fogja majd meghatározni a mindennapi életünket. A járvány a növekvő átoltottság és az antivirális kezelések megjelenésével endémiás szakaszba léphet, ahogy korábban például az a spanyolnátha esetében is megtörtént. Az endemikus megbetegedések bár továbbra is keringenek a társadalomban, már nem annyira súlyosak, mivel a legtöbbeknek vagy az oltások, vagy korábbi megbetegedés révén viszonylagos védettségük van vele szemben. Valószínűsíthető, hogy idővel a koronavírus is szezonálissá válik majd, és az influenzával egybeesve ősszel és télen jelenthet gondot, az oltottak esetében azonban csak enyhe tünetekre számítanak a szakemberek.

(via The Guardian, CNBC)