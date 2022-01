Már Amerikában is nyilvántartásba került a mudi

A kilenc magyar kutyafajta közül a mudi újabb lépést tett a halhatatlanság felé, hiszen kedden arról tájékoztatott az amerikai ebtenyésztőket tömörítő American Kennel Club (AKC), hogy felvette nyilvántartásába a magyar nemzeti fajtát – adta hírül az AP.

A mudi mellett az orosz toy terrier is bekerült Egyesült Államokban hivatalosan elismert fajták közé. Az AKC bejelentése azért fontos, mert innentől az ebtenyésztő szervezet bármilyen versenyén nevezhető a magyar fajta, így például a legnevesebb amerikai kutyakiállításon, a Westminster Kennel Club rendezvényén.

A híradásban röviden be is mutatják a mudit és kifejtik, hogy mire is használják ezt a remek fajtát, illetve arról is írnak, hogy egy igazán sokoldalú ebről van szó.

A mudi amerikai elismeréséhez valószínűleg hozzátett az is, hogy az elmúlt években kiváló eredményeket ért el ez a fajta az agility versenyeken, például 2019 őszén egy magyar tenyésztésű eb, Remény lett és görög vezetője, Emilia Tziliou szerezték meg a világbajnoki elsőséget.





(via AP)