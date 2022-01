Szerbiában boszorkányüldözésnek tartják Novak Djokovics kitoloncolását

Az már biztos, hogy a világelső Novak Djokovics akkor sem vesz részt a nyílt ausztrál teniszbajnokságon, ha fellebbezésének helyt ad a bíróság, és felülbírálja a kitoloncolási határozatot.

A kilenc Australian Opent nyert teniszező hivatalos oldalán saját maga törölte a naptárból a január 17-én kezdődő idei első Grand Slame-tornát, ami azt jelzi: nem fog játszani.

Novak Djokovic's updated schedule on his official website... pic.twitter.com/FGJj0Bpuvq — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 5, 2022

A jelek szerint azonban a bíróság is hajthatatlan lesz.

„Nehogy már a farok csóválja a kutyát!” – idézte a Djokovics-botrány minden pillanatát nyomon követő szerb médiumok egyike a belgrádi Blic Anthony Kelly ausztrál szövetségi bírót, aki a teniszszövetség azon sürgetésére reagált szókimondóan, hogy legkésőbb keddig szülessen döntés az ügyben, mert csak így találhatnak megfelelő játékost a szerb pótlására.

A lapok részletezik annak a lepukkant melbourne-i Park „migránsszállónak” az állapotát is, ahol Djokovicsot szállásolták el várható kitoloncolásáig.

A hétvégét a „pokolban” fogja tölteni – írták a hotelről, amelynek a falára valaki azt festette, hogy „ingyenes tortúra”, miközben arra emlékeztettek, hogy a Dubajból érkező teniszezőt csaknem nyolc órán át tartották fogva embertelen körülmények között érkezése után a reptéren.

A helyszínről tudósító ausztrál tévéstábok posztját is közölték. Egyikük szerint a szálláshely biztos nem az a színvonal, amelyhez korábbi látogatásai során hozzászokott.

World number one #novacdjokovic's new accommodation for the next few hours until he is deported from the country. Not his usual stay in melbourne i'm sure. @10NewsFirstMelb pic.twitter.com/AqbKcfQr7C — Brendan Crew (@brendancrew) January 5, 2022

Novak Djokovics hivatalos lakcíme egyébként a monacói Monte Carlo.

Intézkedik a szerb államfő, a kormányfő, az ausztrál nagykövet és az apa

Miután visszakapta órákra elkobozott mobilját, Djokovicsot már tegnap az elsők között a szerb államfő hívta, és persze a támogatásáról biztosította. Aleksandar Vucsics ma bejelentette: újra beszélt honfitársával, aki szerinte az ausztrál belpolitikai csatározások áldozata, és aki ellen a hatóságok „hajtóvadászatot” indítottak.

Mint mondta, utasítására a kormányfő Ausztrália belgrádi nagykövetének a közbenjárását kérte, hogy a fellebbezés elbírálásáig a dollármilliomos sportolót a „rossz hírű” kényszerszállás helyett egy bérelt villában helyezzék el.

Vucsics kertelés nélkül „színjátéknak” nevezte, hogy az ausztrál szabályok alól nincs kibúvó, mert – mint mondta – több más, az AO-n fellépő játékost ugyanolyan vízummal, mint amilyennel Nole is rendelkezett, simán beengedtek az országba.

A belgrádi lapok arra is emlékeztetnek, hogy az ausztrál hatóságok drákói szigorát részben a sportoló apja váltotta ki. Szrdan Djokovics ugyanis azzal fenyegette meg a vendéglátókat, hogy amennyiben fiát fél órán belül nem engedik szabadon, hívei „az utcán fognak gyülekezni”.

Ezek után nem kizárt, hogy Novakot akár három évre is kitilthatják Ausztráliából.

Megosztott vélemények

A katasztrófa idején segítette Ausztráliát, most meg bűnözőként kezelik – írta a Nova, amely felidézte, hogy Djokovics két éve, a katasztrofális ausztráliai bozóttüzek idején megduplázta Maria Sarapova 25 ezer dolláros felajánlását a bajba jutottak megsegítésére.

This is how Novak stood by Australia 2 years ago. pic.twitter.com/nbrbAhEF4v — Zoka (@ZokkaNS) January 5, 2022

Ezek után bűnözőként kezelik – jegyezte meg a portál.

A világelső teniszező vesszőfutása megosztotta a balkáni közvéleményt.

A család délután háromkor tiltakozó megmozdulást szervezett a szerb törvényhozás épülete előtt. Szrdan, az apa azt ígérte: ezt minden nap megteszik. Miután a tömegből valaki azt kérdezte, miért nem vonul a belgrádi ausztrál nagykövetség elé, azzal válaszolt, hogy nem célja az utcai erőszak kirobbantása.

A patinás Crvena zvezda kosárlabdacsapata egy, a jelképüket viselő fotóval biztosította támogatásáról Nolét.

Kiállt mellette Andrew Bogut, az NBA ausztrált származású sztárja, aki az írta: országában olyan kétbalkezes politikusok uralkodnak, akik még egy bordélyban sem találják fel magukat.

Welcome international media re:Djokovic.



Now you see what the people of Australia have had to deal with for 2 years straight.



Mask-Dont mask.Vax-Not that brand tho. PCR-No RAT. Open/close border.



A country full of bumbling politicians who couldnt organise a root in a brothel. — Andrew Bogut (@andrewbogut) January 5, 2022

„Most még inkább annak szurkolok, hogy Nole megnyerje 21. Grand Slam-tornáját” – üzente Dejan Lovren, az „ellenséges” horvát válogatott focistája.

Sad još vise navijam da @DjokerNole osvoji 21. Grand slam. Drzi se Nole. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 5, 2022

Vele szemben egy népszerű horvát újságíró, Aleksandar Stankovic csúcsjátékosnak nevezte ugyan a szerb teniszezőt, de hozzátette: ugyanakkor egy „kretén”.

Sokan nem kaptak kivételezett mentességet, mások el sem indultak

Szerbiában arra hivatkoznak, hogy kizárólag Novak Djokovics nem kapott beutazási engedélyt, a tények azonban ennél árnyaltabbak.

Rajta kívül huszonöten kértek kivételezett orvosi beutazási engedélyt – közölte az ausztrál teniszszövetség nevében Craig Tiley, a torna igazgatója, aki hozzátette a kérelmezők közül csak „maroknyi” kapott tényleges kivételezést, köztük a világelső.

Djokovics nem az egyedüli, aki úgy döntött, hogy nem oltatja be magát. A vakcinát elutasította az amerikai Tennys Sandgren, a francia Pierre-Hugues Herbert és az ausztrál Olivia Gadecki is. A francia Jeremy Chardy maga döntött úgy, hogy nem utazik el, miután néhány hónappal ezelőtt egy oltási dózis után nemkívánatos mellékhatások jelentkeztek.

Végül nem utazott Melbourne-be a kétszeres negyeddöntős Sandgren sem, aki még felmentést sem kért, mert egyik kritériumnak sem felelt meg.

A visszalépők száma jelentősen megugrott, miután az Australian Open a kormánnyal egyeztetve kötelezővé tette az oltást a játékosok, a támogató csapattagok, a verseny tisztviselői és személyzete, valamint a szurkolók számára.

„Minden egyes játékos esetében mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyenlő és tisztességes lehetőséget biztosítsunk számukra az országba való beutazáshoz” – mondta Tiley, aki hozzátette: „Erről szól Ausztrália, és erről szól az Australian Open is.”

A versenyigazgató szerint a mentességet nem a sportszövetség, hanem az arra illetékes kormány hagyja jóvá.

Novak Djokovics már érkezése előtt bejelentette: a kivételezettek közé tartozik – ez robbantotta ki a helyiek haragját –, érkezése után azonban nem tudta két egymástól független orvosi véleménnyel igazolni, hogy miért nem kaphat védőoltást.

„Előfordul, hogy a szerbiai megrökönyödés dacára léteznek olyan országok, ahol a törvények és előírások mindenkire, a magukat bosnyák piramisokban kezelő oltásellenesekre is kiterjednek” – jegyezte meg közösségi posztjában egy szerb újságíró, Ana Hegedis Lalics.

(Borítókép: Novak Djokovics az Australian Open döntőjében 2021. február 21-én. Fotó: William West / AFP)