Élő szarvast tuszkolt a csomagtartójába, letartóztatták

Nem mindennapi jelenet játszódott le az egyesült államokbeli Pennsylvaniában, amikor is a rendőrök egy komplett szarvast találtak a 19 éves ittas sofőr autójának csomagtartójában – számolt be a Fox News.

Az eset még csütörtökön történt, amikor is Newberry Township városának rendőrei megállították a 19 éves nőt feltételezhető ittas vezetés miatt. A nő azzal magyarázta a történteket, hogy véletlenül elütötte az állatot, s 21 éves utasával együtt azt hitték, hogy az elpusztult, ezt követően tuszkolták be a csomagtartóba. Csak később tűnt fel nekik, hogy a szarvas még nagyon is él, ennek ellenére továbbhajtottak vele.

A Storyful News YouTube-oldalán elérhető a videó:

Az egyik rendőr ezt követően megkérte a 21 éves férfit, hogy vegye ki az állatot a csomagtartóból, és engedje szabadon, amit az meg is tett. Azt nem tudni, hogy az állat szenvedett-e a kocsival történt állítólagos ütközéskor komolyabb sérüléseket, mindenesetre a hatóság által feltöltött videón szerencsére kifejezetten virgoncnak tűnt.

A 19 éves nőt viszont a helyszínen letartóztatták alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt történő járművezetés miatt.

(via Fox News)