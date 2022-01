A román elnök növelné az amerikai katonai jelenlétet az országban

Továbbra is fontos célnak nevezte Klaus Iohannis román államelnök az amerikai katonai jelenlét növelését Romániában abban a szerdai beszédében, amelyet a Romániában akkreditált külföldi diplomaták előtt mondott.

Az évente megszervezett találkozón Iohannis főleg az ország külpolitikai céljait vázolja fel. Ezúttal úgy vélte, hogy elsőbbséget élvez a biztonság kérdése, hiszen az elmúlt időszak kihívásai miatt szükség van egy erőteljesebb fellépésre a megelőzés és a védekezés területén. Közölte: Romániát aggasztja a szomszédságában kialakult biztonsági helyzet, amit az idézett elő, hogy Oroszország mintegy 100 ezer orosz katonát vont össze Ukrajna közelében.

Klaus Iohannis szerint Románia támogatja a NATO-nak azt a megközelítését, hogy egyrészt „határozott és hiteles” elbátortalanító lépéseket tegyen Oroszországgal szemben, ugyanakkor nyitott legyen a Moszkvával folytatandó párbeszédre. E párbeszédben az állandó hivatkozási pontok között kell lenniük az észak-atlanti szövetség alapjait képező elveknek és értékeknek. Iohannis szerint feltétlenül szükség van az orosz–ukrán feszültség enyhítésére, és ennek konkrét lépésekben kell megnyilvánulnia. Hozzátette: elfogadhatatlan az erőszakkal való fenyegetés, akárcsak Európa jelenlegi biztonsági felépítésének a megkérdőjelezése.

Az amerikai katonai támaszpontok működése egyébként nem volt mindig zökkenőmentes Romániában. Decemberben az Index is beszámolt arról, hogy a Mihail Kogălniceanu katonai támaszpontról mintegy kétmillió dollárnyi üzemanyagot loptak el, amit Vasile Dîncu román védelmi miniszter azzal magyarázott, hogy az amerikai nem ismerték eléggé a román kultúrát.

Klaus Iohannis most arról is beszélt, hogy Románia támogatja a nyugat-balkáni országok, valamint Moldova és Georgia lakosságának azon törekvéseit, hogy hazájuk Európa felé közeledjen, akárcsak a csatlakozási tárgyalások elkezdését Albániával és Észak-Macedóniával. „A közös érdekünket szolgálja, hogy kiterjesszük a demokrácia, a jólét és a stabilitás térségét azokra az államokra is, amelyek tiszteletben tartják és magukénak vallják az európai közös értékeket” – mondta az államfő.

A román elnök az európai kétoldalú kapcsolatok tekintetében azt közölte, hogy konszolidálni fogják Németországgal, Franciaországgal, Olaszországgal, Lengyelországgal, Spanyolországgal, Törökországgal és Magyarországgal a stratégiai partnerséget.

(via MTI)