Plagizálhatta doktori disszertációját a román kormányfő

Nagyon úgy tűnik, hogy más tollával (is) ékeskedett Nicolae Ciucă román miniszterelnök a doktori disszertációjában, legalábbis erre a megállapításra jutott Emilia Şercan, a PressOne plagizált doktori disszertációkra szakosodott újságírója a Főtér cikke szerint.

A vizsgálat eredménye értelmében a 138 oldalas, hadtudományokból írt művéből legalább mintegy 42 oldalt más munkákból idézett hivatkozás nélkül. Emilia Şercan szerint az eddig felfedezett másolások nagy része két korábbi doktori disszertációból, valamint két másik könyvből származnak. A Politico beszámolója szerint a nemzeti-liberális Ciucă nemcsak a hivatkozás nélküli másolásban jeleskedett, de annak kivitelezésében is, hogy a szellemi termék eltulajdonítása lehetőleg ne legyen túl könnyen felismerhető. A Főtér azt írta, csak nyomtatásban létező forrásokból másolt, amelyek esetében digitalizáció híján szoftverrel nem fedhető fel a szellemi termék eltulajdonítása.

Az ügyet feltáró újságíró – aki egyébként nem veti meg a veszélyes munkát, más, a rendőrakadémia berkein belüli plágiumügyek feltárása nyomán korábban halálos fenyegetést is kapott – megjegyezte, hogy a dolgozatban amúgy önálló kutatási eredmény nincs, és a tudományos módszertan is hiányzik belőle, pedig a doktori értekezésnek ezek is nélkülözhetetlen elemei.

Nicolae Ciucă az ügyre azzal reagált, hogy a dolgozat az akkor érvényes szabályoknak és előírásoknak megfelelően készült, valamint közölte, hogy a disszertáció a saját szellemi terméke. Szerinte a vádak tudományosan nem támaszthatók alá, ennek igazolására pedig kérte az I. Károly Nemzetvédelmi Egyetem (UNAp) etikai bizottságát, hogy vizsgálják meg a dolgozatát. Az ellenzéket persze nem hatotta meg a dolog, Dacian Cioloș, a Florin Cîțu-kormány megbuktatása után pórul járt USR elnöke „sürgős tisztázást” várt, valamint kilátásba helyezte, hogy ha a vádak igaznak bizonyulnak, Ciucănak le kell mondania.

A román politikai elitben egyébként nem egyedi jelenség a más tollával való ékeskedés, tavaly decemberben – kevesebb mint három héttel hivatalba lépése után – lemondott Florin Roman, az új román nagykoalíciós kormány kutatásért, innovációért és digitalizálásért felelős minisztere, miután azzal vádolták meg, hogy a mesterképzést lezáró szakdolgozatában plagizált, a képviselőház honlapján közzétett szakmai önéletrajzában pedig csúsztatások szerepelnek. Még 2012-ben pedig a szociáldemokrata Victor Ponta akkori román kormányfőről derült ki, hogy szellemi terméket lopott, jogászdoktori címét 2016-ban vonták hivatalosan vissza plágium miatt. A volt miniszterelnök egyébként azóta sem lett a tisztesség mintaszobra, esetenként saját magának adott tanácsokat busás fizetésért, persze közpénzből.

(via Főtér, Politico)