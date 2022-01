Az extrém hideg miatt több gyermek is meghalt a Közel-Keleten

Egy gyermek meghalt a szíriai Qastal Miqdad városában, amikor a hó súlya alatt összeomlott a nagy katonai sátor.

Az extrém hidegnek több gyermekáldozata is van.

A helyi menekültügyi szervezetek szerint több ezer ember van veszélyben az extrém hideg miatt. Ráadásul az előrejelzések szerint a hőmérséklet akár −14 Celsius-fok alá is csökkenhet, ami 40 éve nem látott hőmérsékleti rekordnak számítana – olvasható az Esőtánc cikkében.

Havazásról számoltak be Irakból is, ahol az északi Kurdzsisztán tartományt borította be a hó. A fővárosban, Bagdadban 1914 után és 2020 után harmadjára észleltek havazást.

Szaúd-Arábia sem úszta meg, január 12-én az északon fekvő Tabuk régióban havazott. A térség nagyjából 400 méterre fekszik a tenger szintje felett. A hideg időjárás ráadásul tartósnak bizonyul, volt olyan térség, ahol −5 Celsius-fokot is mértek.

Így alakultak a hőmérsékletek a Közel-Keleten:

Szíriában, Damaszkuszban −8 Celsius-fokot mértek

Jordániában, Aqaba városában +5 Celsius-fok volt

Izraelben: Tel Aviv: 2,6, Beer Sheva: −0,1 Celsius-fok

Irak: Kirkuk: −4,7, Bagdad: −2 Celsius-fok

Szaúd-Arábia: Turaif: −6, Guriat: −5, Arar: −4 Celsius-fok

Egyiptom: Nekhel városában −4,5 Celsius-fokig süllyedt a hőmérő higanyszála

(via Esőtánc)