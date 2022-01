Magyar uniós forrásokra is kihathat egy luxemburgi ítélet

Jogállamiság feltételrendszerét érintő perben mond ki ítéletet az Európai Bíróság február 16-án, írta a portfolio. Magyarország és Lengyelország felperesként vesz részt a jogi procedúrában: Budapest és Varsó tavaly márciusban nyújtotta be keresetét az uniós jogállamisági rendelet, illetve az abban foglalt szankciós mechanizmus ellen.

Az Európai Bíróság főtanácsnokának indítványa már tavaly decemberben megjelent, és abban arra tett javaslatot, hogy a luxemburgi székhelyű testület utasítsa el a magyar és lengyel kormány felperesi keresetét. A főtanácsnok szerint az ominózus rendelet összhangban van az uniós joggal.

Nem kötelező az Európai Bíróságnak egyetértenie a tanácsnoki javaslattal, ám az esetek zömében így tesz.

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a bíróság ítéletében akár teljesítendő feltételeket is előírhat a jogállamisági mechanizmus alkalmazása kapcsán.

A per kimenetelétől függ az is, hogy az Európai Bizottság mikor és milyen keretek mentén kezdi meg Magyarország és Lengyelország ellen a hónapokig tartó jogállamisági mechanizmust. Az eljárásban az uniós pénzek kifizetésével kapcsolatos szankciót is hozhat a brüsszeli testület.