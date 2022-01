Ez a Föld legősibb területe: Pilbara

A világ legősibb kérgének kialakulása

A kutatók gondos elemzése során megállapították, hogy a vasban gazdag kőzetréteg még az élet létrejötte előtt alakult ki.

Bár más vaslelőhelyekről is feltételezték, hogy hasonló időben keletkeztek, a Pilbara felszíne láthatóan ellenállt az idők során bekövetkezett természeti csapásoknak – írja a BBC.

Pilbara vidéke nemcsak a kora miatt különleges, hanem a megőrzött állapota is egyedivé teszi”

– számolt be a brit lapnak Martin Van Kranendonk, az Új-dél-walesi Egyetem geológia professzora. Kranendonk éveket szánt a Pilbara területének feltérképezésére és vizsgálatára.

A lapnak elmondta, hogy a Pilbara kőzete annyira régi, hogy nem találtak kövületeket a szerkezetében, ám

a felületén mégis megtalálhatók a föld legrégebbi maradványai, amelyek több mint 3 milliárd évesek, a sztromatolitok.

A sztromatolitok érdekessége, hogy ezek voltak az első olyan „élőlények”, amelyek fotoszintézis útján oxigént hoztak létre. 1980-ban a kutatók a Pilbarán 3,45 milliárd éves sztromatolitokat találtak.

Egyébként a Pilbarától délre a világ legnagyobb még élő sztromatolitrendszere még mindig létezik, sőt Nyugat-Ausztrália legnagyobb oxigéntermelőjeként tartják számon. A Föld nagyjából 4,6 milliárd évvel ezelőtt jöhetett létre – állítják a tudósok. Ezért tulajdonképpen

tanúi lehetünk annak, hogyan nézhetett ki a világ 3,4–3,6 milliárd évvel ezelőtt, a kezdetekkor, a kontinensek feldarabolódása előtt, a dinoszauruszok És előttünk, az emberek megjelenése előtt – olvasható a BBC oldalán.

A kutatások fontos célpontja

2019-ben a NASA kutatói fontos kutatásokat végeztek a területen Van Kranendonkkal együtt, ugyanis a Pilbarának nemcsak a korában, hanem közettani összetételében is találtak hasonlóságokat a Mars bolygóval. Van Kranendonk hozzátette még: a közetek összetétele és a vas mennyisége is hasonlatos a Marshoz – ezért is nevezik Vörös bolygónak.

A térség ugyan elsőre egy elsivatagosodott területnek tűnhet, azonban a több milliárd év alatt kivájt földterület – a lassú eróziónak köszönhetően – kialakította idillizált szépségét. Legalábbis ezt állítja a Karijini Nemzeti Park.

A buja növényzet és a kiterjedt vadvilág, a vízesések, a sziklák között kialakult kékszínű, tiszta medencék, a vörös kanyonok minden látogató számára a paradicsomi lét titkát fedi fel.

Annyira gyönyörű ez: ezek a szurdokok lehetővé teszik, hogy átnézzünk az idő rétegein”

– magyarázta az ausztrál geológus professzor.

A szépség és az ellentét forrása

A nemzeti parkban laknak bennszülöttek is, a tulajdonukban lévő Karijini Eco Retreat-ben. Az egyik társtulajdonos, Marnie Shields kifejtette, hogy Karijini egyedülálló és különleges úti cél lehet a vendégek számára, ugyanis közkedvelt helyszíne a csillagászoknak és asztrológusoknak, mert a tiszta égbolt segít jobban felismerni a Tejútrendszer részletességét.

A szurdokokban egy külön mikrokörnyezet alakult ki, ugyanis például a teafák – amelyek a Pilbara legnagyobb fái –, egyszerűen nem láthatóak a felszínen, hanem a patakmederben nőnek, a páfrányok, a mohák és a fügefák mellett"

– mondta a BBC-nek Pete West karijiniai kalauz. A folyamatosan rendelkezésre álló víz a szurdok élővilágának alapvető pillére, ugyanis nemcsak a növényvilágot támogatja jelenlétével, hanem a vízi állatokat is.

Kulturális érdekességek

A Pilbarán élő őslakosok körében – természetes módon – kialakult egy sajátos kulturális légkör. Vannak bizonyos helyek, ahol csak nők, vagy éppen csak férfiak tartózkodhatnak – mondta Amanda Harris antropológus. A kutató úgy tudja, hogy a helyi hiedelemvilág szerint a nők számára vannak olyan helyek, ahol mindenképpen teherbe eshetnek, sőt olyanok is léteznek, ahol ikrek foggannak.

A Karijini területet már a banjima nép és az őket megelőző népek nagyjából több ezer éve használják találkozási pontként.

Az ún. „dombos hely – helyi őslakos nyelven – tökéletes terület a pihenésre, ugyanis mindig menedéket nyújtott az emberek számára és állandó vízellátást biztosított az utazóknak.

Pete West hozzátette még, hogy bár évezredek teltek el, a „dombos hely” funkciója alig változott.

Az ott élők egyik szent helye a Mount Bruce, ami Nyugat-Ausztrália második legmagasabb hegye. Az őslakosok Punurrunha néven emlegeik, és érdekessége, hogy a hegy egyik oldalát nemes egyszerűséggel férfioldalnak nevezik, mert oda csak a férfiak járhatnak és ebből eredően vannak nők, akik rá sem néznek a hegy azon oldalára.

A világ itt kezdődött, minden itt kezdődött. A mi szemszögünkből tehát nem tudjuk elképzelni, hogy máshonnan érkeztünk volna, hogy nálunk magasabb szinten álló lények teremtettek volna meg bennünket, akik megtanítottak bennünket a tudásra”

– magyarázta Clinton Walker helyi idegenvezető.

Valóban, ez egy varázslatos hely

A Pilbarában nincsenek tömegek, sem épületek, sem a modern világ egyre szorítóbb béklyói.

Ez a hely a keresőknek való: fotósoknak, művészeknek, festőknek, geológusoknak, a természet szerelmeseinek"

– mondta Pete West. Az idegenvezető hozzátette még, hogy bárki is érkezik a Pilbarára, végig fogja húzni a kezét a világ legrégebbi sziklafalán, és ha erre gondolunk, hirtelen minden gondunk, minden problémánk lényegtelenné válik, és ez egy új perspektívát nyit bennünk.

(Borítókép: Pilbara. Fotó: Mayall / ullstein bild / Getty Images)