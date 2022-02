Az Ukrajna elleni orosz támadás egyik áldozata az Északi Áramlat–2 gázvezeték lehet

A vezetéken most még nem érkezik földgáz, és Washington szerint nem is fog, ha Moszkva katonai akcióba lendül az ukrán határon.

„Nagyon világosan fogalmazok: ha Oroszország bármilyen támadást intéz Ukrajna ellen, az Északi Áramlat–2 működésében nem fog előrelépés bekövetkezni” – közölte az amerikai külügyi szóvivő az NPR-ben, az amerikai közszolgálati rádióban. Ned Price nem bocsátkozott részletekbe, de hozzátette, hogy a döntést Németországgal együtt fogják meghozni.

Az Egyesült Államok és Németország egyelőre eltérően értékeli az Északi Áramlat–2 szerepét: Washington ragaszkodik a vezeték megnyitásának leállításához, Berlin viszont csak – saját gazdasági érdekeitől vezérelve – nem zárja ki a szankciók alkalmazásának lehetőségét, beleértve a projekt leállítását.

A nyugati szövetségesek már korábban belengették, hogy támadás esetén az orosz gazdaságot veszik célba. A legfrissebb retorika az álláspont merevedésére utal – emlékeztet a BBC.

Miközben Oroszország cáfolja a lerohanás tervét, több tízezer bevetésre kész orosz katona sorakozott fel az ukrán határon, ami csak szítja a feszültséget, és fokozza az inváziótól való félelmet.

A nyugati szövetségesek „erős szankciócsomagon dolgoznak”, amely kiterjed „az Északi Áramlat–2-re” is – idézte a Deutsche Welle a német külügyminiszter Bundestagban mondott beszédét.

Annalena Baerbock azonban hozzátette, hogy inkább „folytatná a párbeszédet” Moszkvával.

Helyzetértékelése azután hangzott el, hogy Emily Haber, az USA berlini nagykövete azt írta, hogy „semmi sem kerül le a napirendről, az Északi Áramlat–2 kérdése sem”, amennyiben Oroszország megsérti „Ukrajna szuverenitását”.

