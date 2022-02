Boris Johnson csütörtökön Brüsszelbe és Varsóba is utazik

Boris Johnson azt a meglátását szándékozik érvényesíteni látogatásai során, hogy a NATO kárára semmiképp ne kössenek kompromisszumot, ne csorbuljon a NATO szövetségeseinek függetlenségének sértetlensége, a NATO tagországai biztonságának védelmét ne tegyék ki kockázatnak és minden európai demokráciának legyen lehetősége csatlakozni a NATO-hoz. Moszkvában, szintén csütörtökön tárgyal a brit külügyminiszter, Liz Truss és Ben Wallace védelmi miniszter – jelentette az MTI.

A brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia készen áll az orosz-ukrán feszültség diplomáciai megoldásán dolgozni. Ennek elérése viszont nem kerülhet egyetlen érvényben lévő nemzetközi megállapodás megszegésébe sem, valamint az oszthatatlan, szabad Európa alapelvei nem sérülhetnek.

Boris Johnson Brüsszelben Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral tárgyal a szövetség védelmének megerősítéséről. Többek között az Észtországban állomásozó, jelenleg több, mint kilencszáz brit katona számának további megnöveléséről is, továbbá arról, hogy a brit kormány harci repülőgépeket küld Dél-Európába, a haditengerészet pedig egy járőrt és egy rombolót juttat a Földközi-tenger keleti társégébe a NATO délkeleti sarkának védelmében.

Nagy-Britannia háromszázötven katonát vezényel Lengyelországba – jelentette be a héten a brit védelmi miniszter. További ezer katona áll majd készenlétben, ha a térségnek további humanitárius segítségre lenne szüksége.

Nagy-Britannia miniszterelnöke Varsóba is ellátogat, ahol Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel és Andrej Duda államfővel tárgyal az ukrán válságról, majd találkozik a Lengyelországban állomásozó katonákkal is.

December óta Boris Johnson kétszer is tárgyalt már Vladimir Putyin orosz elnökkel. Múlt héten Ukrajnába látogatott. Ben Wallace védelmi miniszter szintén a múlt héten Budapesten, Horvátországban és Szlovéniában is tárgyalt. Liz Truss külügyminiszter szerda este már megérkezett Moszkvába, csütörtökön a védelmi miniszter is követi.

Oroszországnak haladéktalanul vissza kell vonnia az ukrán határoknál felsorakoztatott erőit és tiszteletben kell tartania Ukrajna függetlenségét, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolnia. Hatalmas hiba lenne Oroszország részéről bármiféle behatolás Ukrajnába. A diplomácia az egyetlen út és Moszkvának is ezt az utat kell követnie.

– fogalmazta Liz Truss brit külügyminiszter.

(Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök 2022. február 9-én a Downing Street 10. előtt. Fotó: Justin Tallis / Afp)