Két pohár bor több kalóriát tartalmazhat, mint egy hamburger

Az AHA harminc borféle cukor- és kalóriatartalmát vizsgálta meg, köztük fehér-, rozé-, gyümölcs- és habzóborokat. Utóbbiak mindegyikét forgalmazzák az Egyesült Királyságban. Megállapították, hogy az általuk mért értékek nagyban eltérnek a borok címkéin feltüntetett adatokkal. Ez azt a következtetést vonja maga után, hogy a fogyasztó emberek nincsenek tudatában annak, hogy valójában mit isznak.

Egy felnőtt ember napi cukorigénye 30 gramm, amit a most mért értékek szerint már kettő pohár borral is bevihetünk szervezetünkbe. Az AHA mérései szerint a legcukrosabb borok általában az alacsony alkoholtartalmúak közül kerülnek ki. A jogszabály nem írja elő, hogy a borok címkéjén feltüntessék a cukormennyiséget, ezért sokan az egészségük megőrzése érdekében a kevésbé erős italokat választják, így öntudatlanul is növelik a cukorbevitelt.

A legmagasabb kalóriatartalmú borok főleg a magasabb alkoholtartalmúak. A kalóriatartalom a vizsgált borok 20 százalékán volt feltüntetve. A cukortartalmat kizárólag az alkoholt nem tartalmazó italok címkéjén kötelező jelezni.