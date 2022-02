A világ legnagyobb hajója készen áll az indulásra

A hajót eredetileg 2021-re tervezték, de mint minden mást, a COVID világjárvány ezt is nagyban ellehetetlenítette. Éppen ezért mind az utazás, mind a hajózási ágazat az elmúlt két évben folyamatos nehézségekbe ütközött.

De úgy látszik, hogy a végére lassan kezd minden újraindulni. A világ legnagyobb hajójának nevezett Royal Caribbean's Wonder of the Seas a múlt hónapban készült el és március 4-én kezdi meg első útját. A hajó öt-hét éjszakás utakkal kezd a floridai Fort Lauderdale-ből a Karib-térségbe, mielőtt májusban nyugat-mediterrán körutazásokat indít Barcelonából és Rómából.

Egészen pontosan három évet kellett várni arra, hogy végre utasokat tudjon fogadni a Royal Caribbean's, ami 1188 láb hosszú, 18 emeletes tengerjáró hajó, 6988 vendég és 2300 fős személyzet befogadására alkalmas. A franciaországi Saint-Nazaire-ben található Chantiers de l'Atlantique hajógyárban alkották meg.

A CNN Travel-nek azt nyilatkozta Mark Tamis, a Royal Caribbean International szállodai műveleteiért felelős alelnök, hogy „izgatottan várjuk, hogy egy hatéves folyamat után végre világszerte bemutathassuk vendégeinknek a Wonder of the Seas-t az elképesztő funkciójaival együtt.”

Azt is hozzátette, hogy a tervezéstől a szállításig a Royal Caribbean-en dolgozó összes ember szakértelmét felhasználták a vendégek javaslatait és az utazási partnerek visszajelzéseit figyelembe véve, hogy tényleg egy olyan hajót hozzanak létre, ami minden igényt kielégít.