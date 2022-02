Tálas Péter: Moszkva nem akarja elengedni Ukrajnát

Tálas Péter a napi.hu-nak adott interjúban azt mondta, hogy az Oroszország által Ukrajna határán összevont erők elégségesek egy nagy léptékű támadáshoz, sőt annak érdekében, hogy legyen ürügy is a támadásra, a szeparatisták és az orosz erők az elmúlt napokban már több száz úgynevezett false flag – vagyis idegen zászló alatti – tűzszünetsértést, robbantást, gyújtogatást és egyéb akciót is végrehajtottak. A szakértő szerint folyamatosan erősítik azt az orosz narratívát, amely szerint a Donyec-medencében, a Donbaszban „népirtás” folyik, ami szükségessé teszi az ottani szeparatista népköztársaságok Moszkva általi elismerését.



A Stratégiai Védelmi Kutatóintézet vezetője szerint Moszkvának nehéz lesz meggyőznie a nemzetközi közvéleményt arról, hogy az ukránok kezdték konfliktust, hiszen 2014-ben a nemzetközi jogot megsértve éppen ők annektálták a Krímet. Tálas Péter emlékeztetett:

Lényegében az oroszok tartják fenn és ők irányítják a kelet-ukrán szeparatistákat, most nem is beszélve arról, hogy valószínűsíthetően az orosz titkosszolgálatok nyakig benne voltak az 1999-es lakóházrobbantásokban is (Bujnakszk, Moszkva, Volgodonszk), amelyek végül okot adtak Moszkvának a második csecsen háború megindításához.