345 magyar kért konzuli védelmet, jelenleg lehetetlen az evakuálás

Ukrajnában jelenleg 191-en, Oroszország területén pedig 154-en tartózkodnak olyan magyar állampolgárok, akik konzuli védelemre regisztráltak – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy Ukrajna légterét teljesen zár alá vették, a polgári repülés most nem engedélyezett. A WizzAir-nek négy repülőgépe ragadt Ukrajnában a személyzettel együtt – magyarok nincsenek a személyzet tagjai között; de az evakuálás most légi útvonalon teljes mértékben kizárt a légtérzár miatt. Sőt, gyakorlatilag közúton is lehetetlen az evakuálás, több nagykövetség megpróbálta ma a munkatársait, vagy az állampolgárait közúton kijuttatni Kijevből, de döntő többségükben inkább visszafordultak tekintettel a közúton történő evakuálás gyakorlati lehetetlenségére

– mondta Szijjártó Péter külügyminiszter rendkívüli bejelentkezésében.

A Facebook-oldalára feltöltött videójában a külügyminiszter elmondta, Magyarország kiáll Ukrajna mellett, Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, és elítéli Oroszország katonai akcióját. Szijjártó Péter kiemelte: továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék Magyarországot, a magyar embereket a háború hatásaitól, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy meggátolják azt, hogy Magyarország esetlegesen belekeveredjen ebbe a háborús konfliktusba.

A mi nagykövetségünk Kijevben továbbra is teljes létszámmal működik annak érdekében, hogy minden hozzánk fordulónak segítséget tudjunk nyújtani, de szeretném még egyszer aláhúzni, hogy az evakuálás most gyakorlatilag onnan lehetetlen. Hatvan hívást fogadtak a kollégák a kijevi nagykövetségen, azokban az időszakokban, amikor volt telekommunikációs szolgáltatás – ami néha akadozik –, és amikor nem kellett az alagsorban tartózkodniuk, hiszen Kijevben bizonyos időközönként megszólaltak a szirénák és olyankor biztonságos helyre mentek a követségi munkatársak is

– emelte ki a külügyminiszter, hozzátéve, hogy azok a magyarok, akik úgy gondolják, hogy ott, a nagykövetség épületében találják meg leginkább a biztonságot, számukra továbbra is természetesen rendelkezésre állnak. Abban az esetben, amikor Kijevben nem működik a telekommunikációs szolgáltatás, vagy a munkatársaiknak az alagsorban, pincében kell menniük, akkor nem lehet elérni a nagykövetséget – tette hozzá.

345 magyar kért védelmet

Ebben az esetben kérem, hogy akik telefonon érdeklődnek, a konzuli szolgálat telefonszámát hívják, ez a nap 24 órájában elérhető, és annak érdekében, hogy minden hívást fogadni tudjunk, megdupláztuk a létszámot – ma nyolcvan hívás érkezett a konzuli szolgálathoz Ukrajna ügyében, ezeket mind kezeltük. Ukrajnában jelenleg 191-en, Oroszország területén pedig 154-en tartózkodnak olyan magyar állampolgárok, akik konzuli védelemre regisztráltak. Velük a lehetőségek által adott módon tartjuk is a kapcsolatot. Voltak a napközben, sőt vannak is kamionosok, akik sajnos nehéz helyzetbe kerültek a határzárak miatt – itt is megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a kamionosok biztonságos helyre tudjanak jutni, vagy folytatni tudják az útjukat

– mondta a külügyminiszter, végezetül hozzátette: figyelik a további fejleményeket, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy Magyarországot, a magyar embereket megvédjük ettől a háborús konfliktustól.

(Borítókép: menekülők a kijevi repülőtéren 2022. február 24-én. Fotó: Casian Mitu / Inquam Photos / Reuters )