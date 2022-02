Amerika igyekszik megvédeni a kihalófélben lévő disznódelfint, Mexikó nem reagált

Az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Hivatala az elmúlt napokban tiltakozott az illetékes mexikói kormányszervezetnél az ügyből kifolyólag, hogy a kritikusan veszélyeztetett kaliforniai disznódelfint nem védik meg.

2020-ban lépett hatályba egy erősebb szerződés Amerika, Mexikó és Kanada között, ami az előző környezetvédelmi szabályoknál sokkal erősebb pontokat tartalmaz. Az egyezmény óta ez az első panasz az országok között.

Ha a vita nem oldódik meg, az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi szankciókat vethet ki.

2021-től a mexikói kormány betiltotta a halászatot a Kaliforniai-öbölben, ami durván tíz kaliforniai disznódelfinnek a menedékhelye. Ezzel ellentétben, pár hónappal később, Mexikó megváltoztatta az álláspontját azzal, hogy mégis lehetővé tette 60 hajónak a halászatot a Kaliforniai-öbölben.

A kaliforniai delfin populációt drasztikusan visszaesett az illegális halászhálókba gabalyodás miatt, amit szintén egy veszélyeztetett hal, a totoaba megfogására használnak, amelyek úszóhólyagját különleges csemegének tekintik és gyógyszerként használják Kínában

A mexikói kormányszervezet még semmiféle közleményt nem hozott napvilágra a kihalófélben lévő delfinfaj miatt.

Forrás: American Association for the Advancement of Science