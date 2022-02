Így vált Szicília ege koromsötétté az Etna hamujától

A Reuters a Twitteren tett közzé egy videót, ahol látható, amint az Etna ismét hatalmas hamucsóvát juttatott az égre Szicília felett. Ezt megelőzően tizenegy napig volt csendben a vulkán.

WATCH: Mount Etna sent up a massive plume of ash into the sky over Sicily pic.twitter.com/ukLD5A1n4F

Az Etna a világ egyik legaktívabb vulkánja, és a kitörései nem mennek ritkaságszámba.

A Twitteren többen is osztottak meg felvételeket a vulkánkitörésről, ezek közül válogattunk néhányat:

A particularly powerful eruption of Mount Etna has created a volcanic storm that sent bolts of lightning dramatically across the sky over eastern Sicily. https://t.co/n4DVu9ej2H pic.twitter.com/vOuIadHAGw