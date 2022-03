Kijev peremkerületét bombázzák, nem tudják összeszedni a holttesteket

A támadásoknak több mint tíz civil halálos áldozatuk van – köztük gyermekek –, és vannak sebesültjeik is, illetve meghalt négy ukrán katona. Bombatámadás ért egy zsitomiri olajraktárt és a szomszédos Csernyihiv várost is, amely Kijevtől nyugatra van. Buha kijevi peremkerületből az ottani polgármester heves tüzérségi tűzről számolt be.

Még a holttesteket sem tudjuk összeszedni, mert éjjel-nappal folyamatosan csapódnak be a lövedékek. Emiatt a kutyák szaggatják szét őket. Rettenetes!

– mondta Anatol Fedoruk.

Az ukrán erők megöltek egy orosz tábornokot az ostromlott Harkiv mellett, ő már a második magas rangú orosz parancsnok, aki életét veszti a háborúban – közölte az ukrán katonai hírszerzés. Vitalij Geraszimov vezérezredes, a 41. hadsereg parancsnokhelyettese hétfőn halt meg. Az orosz védelmi minisztériumot egyelőre nem lehetett elérni a tábornok halála ügyében, a Reuters hírügynökség pedig nem tudta ellenőrizni a jelentés valóságtartalmát. Az ukrán beszámolók szerint Andrej Szuhoveckij tábornok, szintén a 41. hadsereg egyik parancsnokhelyettese egy hete vesztette életét.

Putyin a nőknek, Zelenszkij a világnak üzent

Március 8-án, pontban éjfélkor videón üzent Oroszország nőinek, feleségeinek, asszonyainak, anyáinak a nemzetközi nőnap alkalmából Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök köszöntötte, majd arról biztosította őket, hogy sorkatonákat és tartalékosokat sem vet be Oroszország az Ukrajna elleni invázióban. Mint fogalmazott,

A SZÜKSÉGES FELADATOKAT CSAK SZERZŐDÉSES KATONÁK TELJESÍTIk, ÉS BÍZIK ABBAN, HOGY ŐK BIZTOSÍTJÁK OROSZORSZÁG BIZTONSÁGÁT ÉS BÉKÉJÉT.

Ezentúl megköszönte az egészségügyben dolgozó nők munkáját, akik – mint fogalmazott – óriási terhek mellett küzdöttek a világjárvány ellen. Eközben az ukrán elnök a nyugati országokat, valamint Joe Biden amerikai elnököt szólította meg kedd hajnalban: Volodimir Zelenszkij figyelmeztette a nyugati országokat, hogy a háború nem áll meg Ukrajnában, és a függetlenség elleni támadás az egész világra hatással lesz.

Ukrajna azt állítja, hogy több mint 11 ezer orosz katona halt már meg a február 24-én kezdődött háborúban, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök indított el. Oroszország 500 katona halálhírét erősítette meg. A pontos ukrán veszteségekről hivatalosan egyik fél sem nyilatkozott eddig.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, keddi percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Tűzoltók oltják el a tüzet a zsitomiri olajraktárnál Ukrajnában 2022. március 7-én. Fotó: State Emergency Services of Ukraine / Handout via REUTERS)