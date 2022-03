Oklevelek átadásával zárult Marosvásárhelyen az erdélyi vállalkozói mentorprogram második évada. A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal és a Pro Economica Alapítvány együttműködésében megvalósított második évadban 156 mentor és mentorált vett részt.

Potápi Árpád János államtitkár a díjátadó gálán elmondta, a mentorprogram immár körbeérte a Kárpát-medencét, és a második évad is lezajlott a Magyarországgal szomszédos országokban.

A programban összesen több mint 600 mentor és mentorált vett részt.

Az államtitkár a tudástranszfer mellett azt tartotta a program legfontosabb hozadékának, hogy összekapcsolja, hálózatba szervezi a magyar vállalkozókat.

Potápi Árpád János hangsúlyozta: Magyarország a határok megváltoztatása nélkül épít egységes nemzetet, és az építkezés erős színtere a gazdaság. Hozzátette, biztatónak tartja, hogy az egész közép-európai térség erősödik, és szerinte ebben az erősödésben fontos szerep jut a magyaroknak és a kisebbségben élő magyaroknak is.

A díjátadón Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese is köszöntőt mondott:

Nehéz kihívások elé néznek a vállalkozók, mert a koronavírus-járvány után érkezett a háború, és az energiaválság a gazdasági válságot is előrevetíti.

A politikus arról tájékoztatta a vállalkozókból álló közönségét, hogy a román kormányt is foglalkoztatja a válságmenedzselés. Egy héten belül olyan jogszabályt készülnek beterjeszteni, amely biztosítja, hogy az elindított közberuházásokat a megnövekedett energia- és építőanyagárak mellett is be lehessen fejezni – közölte az MTI.