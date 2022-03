Egy légitársaság átmenetileg szinte megduplázta járatai számát Oroszországba

Néhány napja kora reggel nagyjából 140 ezer dinárért – csaknem 450 ezer forintért – hirdették az egy irányba szóló jegyeket az aktuális hétre az Air Serbia oldalán. Az elképesztően magas ár ellenére percek alatt elfogytak. Ha valaki nem siet, 27–42 ezer dináros áron is foglalhat jegyet április közepére. A kérdés azonban: sikerül-e felszállnia, mert a jelek szerint újból korlátozzák a járatok számát.

A szerb légitársaság már március elején felfigyelt a piaci résre, és a korábbi nyolc helyett heti tizenöt járatot indított Moszkvába, illetve Szentpétervárra – írta a Balkan Insight. Olyan nap is akadt, amikor Belgrádból három közvetlen járat indult az orosz fővárosba.

Amikor éppen nem repült New Yorkba, akkor ezen a vonalon közlekedett a légitársaság legnagyobb gépe, az Airbus 330.

Az Air Serbia azonban arról értesítette utasait, hogy a légi útvonalak megváltoztatása miatt hosszabb a repülési idő. Korábban a Belgrádból Moszkvába vezető közvetlen légi útvonal Ukrajna felett vezetett, a háború miatt azonban a kereskedelmi légitársaságok elkerülik a légterét.

Belgrádból Oroszországba most Magyarország, Lengyelország és Litvánia fölött repülnek a gépek.

A repülési időt a bombariadók még inkább meghosszabbítják. A járatsűrítés óta már többször kellett visszafordulniuk a szerb utasszállítóknak.

Március 14-én a Magyar Honvédség gépeinek egy Moszkvába tartó szerb Airbus A–319-es repülőgép miatt kellett felszállniuk, amelyről azt feltételezték, hogy a fedélzetén bomba van.

A belgrádi irányítótorony osztotta meg az információt a polgári légi irányítással, hogy a gépen robbanószer lehet. Az utasszállítót a magyar–szlovák határnál fordították vissza, majd Gripenek kísérték ki, amelyek addig maradtak a levegőben, amíg a visszafordított repülőgép le nem szállt Belgrádban.

Néhány nap alatt többször is az Oroszország felé tartó gépek fedélzeten található robbanószerre figyelmeztették a szerb hatóságokat, de minden bejelentés hamisnak bizonyult.

Az elszabadult árakból ítélve csak tehetősebb utasok engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy a belgrádi Nikola Tesla reptérről Oroszországba repüljenek.

Az Air Serbia honlapja szerint a visszaút közel kétszer annyiba kerül. A Belgrád–Moszkva járat például turistaosztályon, külföldről indított foglalással több mint ötszáz euró, a moszkvai jegy Belgrádba azonban a legközelebbi indulással valamivel több mint ezer euró.

Az árból és a foglaltságból az következtethető ki, hogy a kereslet Oroszországban a nagyobb. Hogy kik az utasok, azt lehetetlenség kideríteni.

Belgrádból egyébként Isztambul érintésével is eljuthatnak az utasok Moszkvába az Air Serbia és a Turkish Airlines által közösen üzemeltetett járatokon.

Ukrajna megtámadása után a legtöbb nyugati ország a szankciók mellett lezárta légterét az orosz repülőgépek előtt. Megtorlásul Oroszország 36 ország repülőgépei elől zárta le a saját légterét. Miután Szerbia – jóllehet uniós tagjelölt – nem csatlakozott a szankciókhoz, azon kevés európai ország egyike, amelynek gépei berepülhetnek Oroszországba.

Aleksandar Vučić szerb elnök már az invázió másnapján bejelentette, hogy országa „maradéktalanul támogatja Ukrajna területi integritását”, de nem fogja szankciókkal sújtani Oroszországot.

Szerbia szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, ahonnan olaj- és földgázszükségletei nagy részét fedezi.

Belgrád azonban a jelek szerint nyugati nyomásra hozzáállása módosítására kényszerül.

Az államfő belengette, hogy a járatok számát visszaállítják a háború megkezdése előtti heti nyolc felszállásra. Vučić azzal érvelt: nehogy az a vád érje Szerbiát, hogy hasznot hajt az „ukrán vérből”.

Az Air Serbia menetrendjét hivatalosan nem módosították, de a foglalási lehetőségekből látszik, hogy az elkövetkező napokban már csak napi egy járatot terveznek indítani az orosz fővárosba, hivatalosan pedig március 27-én térnek vissza a korábbi menetrendre, a heti nyolc járatra.

Air Serbia should also be banned from flying in #EU airspace, as #Serbia and Air Serbia are ignoring the EU sanctions against Russia. Air Serbia is for #Russia the window to Europe.