A járványnak nincs vége: az omikron kevésbé veszélyes, de fertőzőbb BA.2 mutánsa terjed

A BA.2 sokkal fertőzőbb, de nem okoz feltétlenül súlyosabb megbetegedést.

Néhány napja öt, ráadásul egymástól távol eső városban – összlakosságuk meghaladja a 37 millió embert – különböző szintű lezárásokat léptettek életbe.

Csangcsunban, Csilinben, Sencsenben és Dongguanban megtiltották, hogy az ott élők elhagyják a környéket. Minden háztartásból két-háromnaponta legfeljebb egy személy indulhatott élelmiszert vásárolni.

„Az omikron BA.2 mutánsa váltotta ki a járványt” – idézte a CNBC Fucsien tartomány egészségügyi hatóságának a közleményét.

Kína változatlanul zéró toleranciával viszonyul az új gócokhoz. A környéket azonnal lezárják, és regionális zárlatokkal fékezik meg a járványt.

A stratégia nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gazdaság az első sokk után gyorsan visszatérjen a növekedési pályára.

A különböző tartományok és városok karantént vagy utazási korlátozásokat rendelhetnek el.

Egy vállalatnak például le kellett cserélnie a kamionsofőrjeit helyiekre, mielőtt a teherautó belépett volna Kuanghszi tartomány városaiba – ecsetelte az EU–Kína Kereskedelmi Kamara helyi elnöke. Ellenkező esetben be sem léphet arra a területre, ahová az árut kell szállítania.

A mostani zárlat Klaus Zenkel szerint sokkal szigorúbb volt, mint a két évvel ezelőtti, amikor a járvány kezdődött.

Dél-Koreában sokkal súlyosabb a járványhelyzet. Volt olyan nap, amikor 24 óra leforgása alatt több mint 620 ezer új esetet regisztráltak az ötvenmilliós országban.

South Korea reported 621,328 new daily Covid cases on Thursday, its peak number of the entire pandemic.



It was the second straight day the country set a record. Yet it is pushing ahead with plans to ease social distancing measures. https://t.co/VHEV3HgRJx