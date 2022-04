Nagy-Britannia, az USA és Ausztrália hiperszonikus rakéták és elektronikus hadviselési eszközök kifejlesztésére törekszik. Boris Johnson miniszterelnök, Joe Biden amerikai elnök és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök kedden közös nyilatkozatot adott ki, amelyben megismételték „rendíthetetlen elkötelezettségüket” egy olyan nemzetközi rendszer mellett, amely „tiszteletben tartja az emberi jogokat”.

Nagy-Britannia tegnap este csatlakozott az Egyesült Államokhoz és Ausztráliához a hiperszonikus fegyverkezési versenybe – tehát a Daily Mail szerint beszállt a Kínával való vitába is.

Az új AUKUS védelmi paktum tagjai tegnap közös nyilatkozatban jelentették be az együttműködést a „hiperszonikus és ellenhiperszonikus rakéták” kapcsán – beleértve az ezek kilövésére szolgáló technológiát is –, miután Oroszország Ukrajnában ilyen rakétákat vetett be a múlt hónapban. Az AUKUS paktumot eredetileg tavaly azért dolgozták ki, hogy Ausztráliát nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal lássák el.

A Kreml fejlesztése, a hiperszonikus fegyverek bevetése riasztotta a nyugati elemzőket, mert ezek a rakéták több mint 6115 km/órás sebességgel képesek haladni, ami a hangsebesség ötszöröse, így hagyományos rakétákkal szinte lehetetlen lelőni őket.

Emellett alacsony magasságban repülnek, így a földi radarok nehezen észlelik őket, és képesek manőverezni repülés közben. Vlagyimir Putyin azzal dicsekedett, hogy „megállíthatatlanok”.

Az Egyesült Államoknak és Ausztráliának már van egy SCIFiRE nevű hiperszonikus fegyverprogramja, és brit tisztviselők elmondták, bár Nagy-Britannia egyelőre nem csatlakozik ehhez a programhoz,

a három ország együtt fog dolgozni a kutatás és fejlesztés terén, hogy növeljék lehetőségeiket.

Annak ellenére, hogy Peking is saját hiperszonikus fegyvereket fejleszt, tegnap este arra figyelmeztetett, hogy az ilyen típusú fegyverek kiterjesztése „válságot” okozhat.

Kína ENSZ-nagykövete, Csang Csun azt mondta:

Aki nem akar ukrán válságot, annak tartózkodnia kell olyan dolgoktól, amelyek a világ más részeit is ilyen válságba sodorhatják. Ahogy a kínai mondás tartja: ha nem tetszik, ne erőltesd másokra.

Októberben Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke megerősítette, hogy Peking hiperszonikus fegyverrendszer tesztelését hajtotta végre az űr- és katonai technológiák terén való agresszív előretörés céljából. A nukleáris célra alkalmas fegyver állítólag a Föld körül keringett, mielőtt újra belépett volna a légkörbe, és a célpontja felé siklott, amelyet végül több mint 38 kilométerrel tévesztett el, de így is sikeres tesztnek minősült.

Oroszország többször bevetett hiperszonikus rakétákat Ukrajnában az Egyesült Államok európai főparancsnoka szerint.

Az orosz hadsereg elmondása szerint az Avangard rendszere képes a hangsebességnél 27-szer gyorsabban repülni és éles manővereket végrehajtani a célpont felé vezető úton, hogy kikerülje az ellenség rakétapajzsát. Az új fegyverek észrevétlenül lecsaphatnak, és minden figyelmeztető rendszert kikerülhetnek, amíg túl késő nem lesz a támadás megállításához.

A Kinzsal rakéta, amelyet MiG-31-es vadászgépek hordoznak, az orosz tisztviselők szerint akár 2011 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és a hangsebesség tízszeresével repül.

A múlt hónapban a moszkvai védelmi minisztérium közölte, kilőttek egy Kinzsal rakétát egy nyugat-ukrajnai földalatti lőszerraktár megsemmisítésére.

Boris Johnson, Joe Biden és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök közös nyilatkozatában kijelentette:

Oroszország Ukrajnába való indokolatlan és jogellenes inváziójának fényében megismételtük rendíthetetlen elkötelezettségünket egy olyan nemzetközi rendszer mellett, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat, a jogállamiságot és a viták békés, kényszertől mentes rendezését. A mai napon elköteleztük magunkat a hiperszonikus fegyverek elleni, valamint az elektronikus hadviselési képességek terén való új háromoldalú együttműködés megkezdésére, illetve az információcsere kiterjesztése és a védelmi innováció terén való együttműködés elmélyítése mellett is.