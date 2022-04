A túlélő ukránokat a jövőjüktől fosztották meg az oroszok

A Kijevtől keletre fekvő településeken még viszonylag jól jártak az oda „felszabadítani” érkező orosz katonákkal. Zalisszja és Bohdanyivka lakói szinte már sajnálták a megfelelő felszerelés nélkül érkező megszállókat, akik elmondásuk szerint úgy néztek ki, mint a „csövesek”. Bár elmondásuk szerint nem bántották a civileket, felélték a falusiak tartalékait, majd amikor távoztak, minden értéket magukkal vittek, legfőképpen az emberek kilátásait.

„Én még ilyen mocskos, koszos embereket nem láttam” – meséli több civil a kis mezőgazdasági településen, ahova különböző nemzetiségű oroszországi katonák vették be magukat. Azeriek, burjátok és így tovább. A felszereltségük finoman szólva is elégtelen volt, néhányan a helyiektől kértek ennivalót. Meglepő módon kaptak is ezt-azt. Már az, aki kért, és nem csak úgy fogta magát, betört egy házba, és kirámolt mindent, ahogy azt a többség tette és teszi.

A település utcáit járva mindenhol sáncokat láttunk. Ezekben strázsált sok orosz a téli hidegben, fűtetlenül, mosdatlanul. Nem csoda, hogy volt arra példa, hogy bekéredzkedtek valakihez, hogy legalább tíz nap után fürdeni tudjanak.

Az emberekkel a megszállók itt nem voltak durvák, ami talán annak tudható be, hogy meg voltak arról győződve, felszabadítani érkeztek az ukránokat. Az ellenkezőjéről nem lehetett őket meggyőzni, bármit mondtak, mutattak nekik.

Bár a „csöves orkok” – ahogy a helyiek hívják az orosz katonákat – nem kegyetlenkedtek úgy, mint azt honfitársaik tették Bucsában és más városokban, felszabadítás helyett háborút hoztak, jelenlétükkel pusztítást okoztak, távozásukkal pedig a helyiek értéktárgyaival együtt a jövőjüket is magukkal vitték.

Az emberek jövőjét is magukkal vitték

