Ismerhette támadóját a New Yorkban meggyilkolt magyar nő

Több mint 50 késszúrást találtak a New Yorkban meggyilkolt magyar nő testén – írja az rtl.hu. A rendőrség szerint az áldozat ismerhette a támadóját, és maga is engedhette be a házba. A gyilkos a pincében ölhette meg az 51 éves nőt.

Ezt követően egy gurulós bőröndbe tette az áldozatát, majd elhagyta a házat. Néhány száz méter megtétele után elérte a Forrest Park erdős részét, és egyszerűen otthagyta a bőröndöt. Az áldozat testén 58 késszúrást találtak, aki minden bizonnyal dulakodhatott a támadójával. Queensnek az a része, ahol a brutális gyilkosság történt kifejezetten csendes környék, az itt álló házak igen drágák. A család háza nagyjából kétmillió dollárt (800 millió forintot) érhet.