Gyapotot szedetett a diákjaival egy tanár, hogy szemléltesse a rabszolgaságot

Egy amerikai tanár gyapotmagot szedetett a diákjaival, akiknek bilincset is kellett viselniük. Így szemléltette a rabszolgaság időszakát.

A New York állambeli Rochesterben vizsgálatot indítottak egy tanár ellen, mert egyes állítások szerint azt mondta a főleg afroamerikai diákokból álló osztályának, hogy szedjenek ki magokat a gyapotból, és viseljenek bilincseket a rabszolgaságról szóló, hetedik osztályos társadalomismeret órán – írta a Guardian.

Rosszul éreztem magam, hogy fekete bőrű vagyok

– mondta Jahmiere O'Neal, a School of the Arts egyik diákja.

A tanárt szabadságra küldték, az iskola nem nevezte meg a pedagógust.

A színes bőrű gyerekek jelezték, hogy nem szeretnének részt venni a feladatban

A vádak azután láttak napvilágot, hogy egy megdöbbent szülő közzétette a Facebookon, hogy a lányának gyapotszedést írt elő feladatként a tanára.

„Gúnyt űz a rabszolgaságból” – nyilatkozta az anya a sajtónak, hozzátéve:

Nincs azzal semmi baj, hogy a gyerekeinket tanítják a rabszolgaságról és arról, hogy őseink min mentek keresztül, és hogyan kellett gyapotot szedniük. Régen is tanultuk ezt. De nem hoztak be gyapotot, és nem kényszerítettek arra, hogy gyapotmagot szedjünk ki a gyapotból az iskolában.

A nő azt mondta, a tanár megengedte a fehér gyerekeknek, hogy ne vegyenek részt a gyapotszedésben, miközben ugyanezt nem engedte meg a színes bőrű diákoknak, bár jelezték, hogy nem szeretnének részt venni a feladatban.

Egy másik alkalommal a pedagógus bilincset hozott be – mesélték a diákok. Tross elmondta, hogy amikor a lánya nem akarta felvenni a bilincset, a tanár megfenyegette, hogy az igazgatóhoz vagy az iskolai tanácsadóhoz küldi. A szülők a tanár elbocsátását és oktatói engedélyének visszavonását kérik.

Az iskola igazgatója, Kelly Nicastro levélben azt írta a szülőknek, hogy az iskola vezetői nagyon komolyan veszik ezeket a vádakat. Az iskolaszék közleménye „rendkívül aggasztónak” nevezte a történteket.

A fekete és barna diákok körében fontos, hogy érzékenyek legyünk azokra a történelmi keretre, amelyen keresztül diákjaink tanulnak

– mondta Cynthia Elliott, az iskolaszék elnöke.

(Borítókép: A School of the Arts iskola a New York állambeli Rochesterben. Fotó: Wikipédia)