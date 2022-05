Az emelkedő árak veszélyeztethetik a fish and chipset, több ezer üzlet zárhat be egy éven belül

Az ukrajnai háború a britek hagyományos nemzeti ételére, a fish and chipsre is súlyos hatást gyakorol, hiszen a tőkehalat az orosz tengerek, a sütéshez szükséges olajat pedig Ukrajna biztosítja a szigetországnak.

Az árak a tavalyi év vége felé kezdtek emelkedni, de az alapvető alapanyagok ára február vége óta ugrott meg jelentősen, amikor Oroszország megszállta Ukrajnát.

Alig egy év alatt Nagy-Britannia kedvenc halának – a tőkehal és a foltos tőkehal – ára 75 százalékkal, a napraforgóolajé 60 százalékkal, a liszté pedig 40 százalékkal emelkedett – írja a Reuters.

A tőkehal és a foltos tőkehal a Barents-tengerből származik, Norvégiától és Oroszországtól északra, a háború pedig fokozta a bizonytalanságot az ellátással kapcsolatban. A napraforgóolaj az elsődleges mezőgazdasági árucikk, amelyet az Egyesült Királyság Ukrajnából importál, és a brit kormány állítása szerint azon dolgozik, hogy más növényi olajokkal helyettesítse – például extra repceszállítmányokat kap Ausztráliából, az ottani erős betakarítást követően.

A nyugat-londoni Hooked Fish and Chips tulajdonosa, Bally Singh azért küzd, hogy az áraik észszerűek és versenyképesek maradhassanak. Az emberek azt várják, hogy a fish and chips olcsó legyen, ez azonban egyre lehetetlenebbnek tűnik. Singh üzletében most 9,50 fontba kerül, az egy évvel ezelőtti, 7,95 fontos árhoz képest ez jelentős emelkedést jelent, ami akár a 11 fontot is súrolhatná, hogyha a magasabb költségeket a vevőkre hárítaná át.

A fish and chips az Egyesült Királyság nem hivatalos nemzeti étele, ami az 1860-as években kezdte meg hódító útját, az első üzletek megnyitásakor. Az ország iparosodásával gyors terjedésnek indult, segítve a gyári munkások élelmezését.