Az amerikaiak nemet mondtak a büntetőjogi enyhítésekre és reformokra

A választók Kaliforniában, Új-Mexikóban, Mississippiben, Montanában, Dél-Dakotában, Iowában és a keleti parti New Jerseyben járultak urnákhoz, hogy képviselő-, és szenátorjelölteket, kormányzó-jelölteket és polgármester-jelölteket válasszanak az őszi megméretésre.

Egyes helyeken ügyészekre is voksoltak. A New York Times tudósítása szerint San Franciscóban a választók visszahívták Chesa Boudin radikális baloldali kerületi ügyészt, aki 2020-as megválasztása óta széleskörű büntetőjogi enyhítéseket és reformokat vezetett be.

Ennek eredményeképpen az elmúlt két évben olyannyira megnőtt a bűnesetek száma és a bűnözés mértéke a liberális fellegvárnak számító nagyvárosban, hogy még a demokrata párti szavazóknak is elfogyott a bizalmuk, és leváltották a jogászt.

Pártot váltott

A Los Angeles polgármesteri helyéért indult demokrata párti jelöltek közül Rick Caruso milliárdos ingatlanfejlesztő és Karen Bass képviselő jutott tovább a második fordulóba, miután egyiküknek sem sikerült 50 százaléknál nagyobb szavazói támogatást szereznie.

A második legnagyobb amerikai város demokrata párti polgármesteri előválasztási kampányát a közbiztonsággal és a hajléktalan kérdéssel kapcsolatos aggodalmak uralták. Ennek is köszönhető, hogy Rick Caruso jelentős választói támogatottságot élvez.

A veterán republikánus Caruso ugyanis csak pár nappal azelőtt váltott pártot, hogy hivatalosan is bejelentette indulását a demokrata párti polgármester-jelöltségért.

Gavin Newsom, demokrata párti kaliforniai kormányzó kényelmes győzelmet aratott az előválasztáson, és november 8-án Brian Dahle republikánus párti kaliforniai állami szenátorral mérkőzhet meg a tagállam első számú politikai posztjáért.

A Donald Trump által is támogatott Kevin Kiley sikerrel indult a Republikánus Párt tagállami képviselői jelöltségéért, és Kermit Jones demokrata párti politikussal mérkőzik meg novemberben Kalifornia állam harmadik kongresszusi kerületében.

Az ország keleti partján Bob Menendez szövetségi szenátor fia, ifj. Robert J. Menendez nyerte el a Demokrata Párt jelöltségét New Jersey állam nyolcadik kongresszusi kerületében.

A középnyugati Iowa államban a 88 éves Charles E. Grassley hivatalban lévő veterán republikánus párti szenátor könnyedén megszerezte pártja jelöltségét a szövetségi szenátusi helyért, és novemberben Mike Franken nyugalmazott tengernaggyal szemben küzdhet meg a tagállam két szövetségi szenátusi helyének egyikéért.

Új-Mexikóban Mark Ronchetti, az albuquerque-i televíziós meteorológusból politikussá avanzsált republikánus párti jelölt lesz a kihívója Michelle Lujan Grisham demokrata párti kormányzónak novemberben.

(Borítókép: Chesa Boudin 2022. június 7-én. Fotó: Justin Sullivan/Getty Images)