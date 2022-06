A négynapos munkahéttel nem kísérletezni kell, hanem be kell vezetni – ezt állítja a távmunkát tervező Nectafy vezetője.

A cég a rövidített munka alkalmazása előtt mindent számításba vett, és gondosan felkészült a változásra. A magát csak Henrynek nevező igazgató szerint ha kísérletként jelentették volna be a négynapos munkahetet, eleve torz mutatókat kaptak volna.

A Nectafy-ban 2020 januárjában rövidítették le a munkaidőt – a többi között néhány egyszerű trükkel.

A korábban egyórásra tervezett megbeszélések tartamát például a felére kurtították, az egykor heti rendszerességgel megtartott értekezleteket pedig most csak kéthetente rendezik meg.

Természetesen nem minden vállalat alkalmas arra, hogy a 40 órás munkahetet 32 vagy 36 órásra rövidítse – ugyanakkora bérért.

A legutóbbi példa Anglia, ahol június első hétfője óta több ezer brit munkavállaló próbálhatja ki a négynapos munkahetet. Az alkalmazottak a ledolgozott órák 80 százalékáért 100 százalékos fizetést kapnak. De – Henry tanácsától eltérően – próbajelleggel.

Mintegy 70 vállalat vesz részt a következő hat hónapban a világ legnagyobb kísérleti programjában, amely a munkarenddel foglalkozik.

– így érvelt Sam Smith, aki azzal próbálkozik, hogy kilencfős csapata öt helyett négy nap alatt gyártson és csomagoljon ugyanannyi sört, mint korábban.

A szigetország északi térségében, Skóciában már tavaly ősztől kísérleteznek a négynapos munkahéttel, annál is inkább, mert a Skót Nemzeti Párt egyik legnépszerűbb kampányígérete ez volt.

A dolgozók munkaidejét egyötödével csökkentik, a programban részt vevő cégeket pedig egy 10 millió fontos alapból kompenzálja a kormány.

A program elindítása előtt készült közvélemény-kutatás szerint a válaszadók elsöprő többsége, négyötöde magától értetődően támogatta a kezdeményezést.

A megkérdezettek szerint a program nagymértékben javítaná az egészségi állapotukat, a közérzetüket és a boldogságszintjüket.

Belgium többpárti koalíciós kormánya februárban hagyta jóvá azt a reformcsomag-tervezetet, amelynek keretében választható lehetőség lett a négynapos munkahét.

„Két nehéz évet éltünk meg. Ezzel a megállapodással az innovatívabb, fenntarthatóbb és digitálisabb gazdaság irányába lépünk. A cél az, hogy erősebbé tegyük az embereket és a vállalkozásokat” – indokolta a munkajogi reformot Alexander De Croo kormányfő.

A vendéglátásban és a futárszolgálatoknál dolgozókat sokkal erősebb jogi védelem illeti meg, míg a teljes munkaidőben dolgozók kérhetik a rugalmas munkavégzést, így a négynapos munkahetet is. A reformok értelmében a négynapos munkahét egy hat hónapos időszakra vonatkozik, ami után visszatérhetnek az ötnapos munkahéthez hátrányos következmények nélkül. Ha beválik az elképzelés, a cégek újabb fél évvel meghosszabbíthatják a négynapos modellt.

„A termelékenység fokozása, illetve a munka és a magánélet egyensúlyának javítása érdekében” az Egyesült Arab Emírségek szövetségi alkalmazottai az év eleje óta heti négy és fél napot, 26 órát dolgoznak.

A hétvége 2022. január 1-jétől helyi idő szerint pénteken délben kezdődik, és vasárnap estig tart – közölte a kormány. Korábban a hétvége csütörtök estétől szombat estig tartott.

#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend.



All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9