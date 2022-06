Átnevezik a Yellowstone park egyik hegycsúcsát

A korábban Mount Doane, First Peoples Mountain (Első Népek Hegye) elnevezés a legújabb az amerikai kormányzat azon törekvései között, hogy megváltoztassa a sértőnek ítélt elnevezéseket.

A 3215 méter magas csúcs a Yellowstone-tótól keletre, Wyoming államban található.

Egykori névadója, Gustavus Doane hadnagy, a hadsereg hadnagya 173 ember halálát okozó mészárlást vezetett. Gustavus Doane tagja annak az eredeti expedíciónak is, amely abban az évben Yellowstone első amerikai nemzeti parkként való létrehozásához vezetett.

Mind a 27 törzs beleegyezett

Az átnevezésről szóló döntést 15-0 arányú szavazást követően jelentette be az Egyesült Államok földrajzi nevekkel foglalkozó bizottsága (US Board on Geographic Names), amely a szövetségi kormányzaton belül az egységes földrajzinév-használat fenntartásáért felelős szövetségi testület.

A Nemzeti Parkszolgálat szerint mind a 27, a Yellowstone régióhoz kötődő őslakos törzzsel konzultáltak az új elnevezésről, és egyikük sem ellenezte azt – írja a BBC.

A park szerint Doane 1870-ben egy fehér szőrmekereskedő állítólagos meggyilkolására válaszul bosszúhadjáratot vezetett a „piikáni feketeláb” (piegan blackfeet) népcsoport ellen.

A ma már Marias mészárlásként ismert mészárlás során legalább 173 indiánt öltek meg, köztük sok nőt, idős törzsi tagot és himlőben szenvedő gyermeket

– írta a Yellowstone park közleményében, hozzátéve, hogy Doane „élete végéig dicsekedett a támadással”.

A helyi törzsek szívesen vették a csúcs átnevezéséről szóló döntést.

Hallottuk nővéreink sikolyait, ahogy 1870-ben azon a hideg januári reggelen a folyóhoz futottak. Hallottuk az igazságért kiáltásukat. Igazságot akartunk szolgáltatni. Számonkérést kértünk. A történelemmel való leszámolást kerestük. Túl sokáig tartott, mire ez az út a gyógyulás felé vette az irányt

– mondta Tom Rodgers, a törzs egyik tagja.