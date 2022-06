Lemondott a cseh oktatási miniszter

Petr Gazdík a Twitteren jelentette be vasárnap délelőtt a lemondását, amelyet azzal indokolt, hogy kapcsolatban volt a prágai közlekedési vállalatot érintő csalási botrányban érintett Michal Redl vállalkozóval és lobbistával.

Személyesen nem érzi magát bűnösnek, de nem szeretné kényelmetlen helyzetbe hozni a kormányt Csehország európai uniós elnöksége előtt. Ez lesz az első személyi változás Petr Fiala miniszterelnök tavaly decemberben felállt kormányában – írja az MTI.

„Minden hozzáférhető információ szerint Petr Gazdík ellen nem emeltek vádat, és vizsgálat sem folyik ellene. Olyan becsületes megoldásról van szó, amit a magas politikában az utóbbi években nem ismertünk” – szintén Twitteren reagált minisztere lépésére Petr Fiala.

Múlt héten robbant ki a prágai közlekedési vállalatot érintő korrupciós botrány, amikor a rendőrség több embert is őrizetbe vett. A rendőrség állítása szerint az érintettek fokozatosan elfoglalták a közlekedési vállalat kulcspozícióit, ahonnan befolyásolni tudták az egyes pályázatok eredményét, amiért a nyertes cégektől ezért pénzt kaptak.

Az őrizetbe vettek között van Petr Hlubuček, a prágai főpolgármester-helyettes, akit azonnal menesztettek tisztségéből. Hlubuček és Gazdík is a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) vezetőségének tagja, valamint néhány más gyanúsított is kötődik a párthoz. Petr Gazdík egy másik tisztségéről, a STAN alelnökségéről is lemondott.

Gazdíkot ugyan semmilyen konkrétummal nem vádolják, de az biztos, hogy többször is találkozott a csalási ügyben érintett Redllel egy biztosított irodában. Emellett közösen jártak az Alpokban, és titkosított telefononvonalon keresztül érintkeztek.

Nem tettem semmi rosszat, de a fokozatosan nyilvánosságra kerülő információk rossz fényt vetnek a kormányra és a STAN-ra, amit szeretnék megakadályozni

– közölte a miniszter a Twitteren. Redllel ápolt viszonyát viszont hibának minősítette. „Nem szívesen távozom a megkezdett munkából” – jegyezte meg.

Vít Rakusan, a STAN elnöke, kormányfőhelyettes és belügyminiszter egyelőre nem nyilatkozott.