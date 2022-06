Putyinnak eddig egyetlen igazolt betegsége volt, de azzal kezdődhetett minden

A Moscow Times összefoglalójában megpróbált minden információt összegyűjteni az októberben 70. életévét betöltő orosz elnökről, hogy közelebb kerülhessünk a valósághoz, ugyanis a két évtizede regnáló elnök egészségi állapotáról tíz éve nem érkezett hivatalos hír. Leszámítva az orosz propaganda által közzétett képeket, amelyeken Oroszország első embere kisportoltan, meztelen felsőtesttel pózol.

Szarvasagancs vérében fürdik?

A Moscow Times cikkét szemléző Napi.hu azt írja, az orosz elnököt fekete-tengeri kikapcsolódásaira egy egész orvosgárda követi. Az orvosok között pedig a híres pajzsmirigyrák-specialista, Jevgenyij Szelivanov is ott van. Az orosz hírportál megemlíti, hogy egyes hírek szerint Putyin a hosszú élet titkát abban látja, hogy a szibériai szarvasok agancsát tápláló vérben fürdőzik, ami némi kétkedésre ad okot.

A Paris Match francia lap szerint az államfőnek 2017-es párizsi és 2019-es szaúd-arábiai útján külön személyzete volt az ürüléke összegyűjtésére, nehogy illetéktelenek kezébe kerüljön, és a mintákból orvosi következtetéseket vonhassanak le. De ennél komolyabb hírrel rukkolt elő a Newsweek, ami amerikai hírszerzésre hivatkozva azt írta, az orosz politikust súlyos rákbetegséggel kezelik. Az Egyesült Államok hírszerzése azonban tagadta, hogy ők állítottak volna ilyet.

Arra a kérdésre, hogyan oldják meg a gyógykezelését, a Projekt című orosz lapnak van válasza. A lap úgy véli, azért, hogy Putyint a közvélemény tudta nélkül tudják kezelni a Fekete-tenger partján, kialakították Szocsiban a Moszkva külvárosában lévő dolgozószobájának pontos mását.

2012-ben volt csak beteg?

Mindennek ellenére az orosz elnöknek igazolt betegsége csak 2012-ben volt. Akkor több találkozóját is lemondta, és egy rövid időre eltűnt a nyilvánosság elől, mivel mozgása bizonytalanná vált. Természetesen ezt a hírt is több pletyka övezi. A hivatalos verzió szerint izomhúzódást szenvedett – egy meglepő verzió szerint sárkányrepülőzés közben –, de a Projekt szerint valójában ekkor kezdődhetett a komoly betegsége, amellyel azóta is küzd.

Figyelemre méltó volt Putyinnak a koronavírus-járvány alatt tanúsított viselkedése és meghökkentő szabályai is. Mindenki ismeri a hosszú, fehér tárgyalóasztalt, melyet a pandémia alatti tárgyalásokhoz használt Putyin. Az asztal túlfelén pedig csak olyan politikus ülhetett, aki alávetette magát minden általa elvárt egészségügyi vizsgálatnak és karanténnak.

De arról is keringtek pletykák, miért fogja szorosan az asztal szélét az orosz vezető. Egyesek úgy vélik ez arra volt jó, hogy elleplezze kezének remegését.

Akadnak azonban olyanok is, akik hevesen tagadják, hogy rosszra fordult volna Vlagyimir Putyin egészségi állapota. Egyikük Dimitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő, aki többször is igyekezett cáfolni a találgatásokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint pedig aki szemügyre veszi Putyint, nem gondolhatja, hogy bármi gond lenne az egészségével.

Állításaikat azonban semmi sem bizonyítja, mint ahogy a sokasodó gyanús jelek ellenére abban sem lehetünk biztosak, hogy Vlagyimir Putyin valóban beteg.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin. Fotó: Maxim Shemetov / Reuters)