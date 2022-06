Rowan Atkinson: Egy szabad társadalomban bármivel lehet viccelni

Az Irish Timesnak adott interjút új, Man vs Bee című sorozatáról Rowan Atkinson, amelyben azt is kifejti, hogy bármivel és bárkivel szabad és kell is poénkodni.

„A humornak kifejezetten feladata, hogy adott esetben megbántson” – nyilatkozta a színész és humorista. Majd hozzátette, hogy a humor természetéhez tartozik, hogy sértő bizonyos emberek számára, hiszen minden viccnek van áldozata.

Ez a vicc definíciója. Valakit vagy valamit, esetleg egy gondolatot nevetségessé tesz.

Atkinson szerint egy szabad társadalomban nem lehet probléma a viccelődésből, ráadásul nem lehet csak a társadalom felső rétegét, a politikusokat és a parlamenti képviselőket kipécézni a poénkodáshoz, az alsóbb rétegekben megérdemli jó néhány önelégült, arrogáns, agresszív ember, hogy vicc tárgyává váljon.

(Borítókép: Dave J Hogan / Getty Images)