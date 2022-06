Hatalmas távot kell utazniuk az amerikai nőknek az abortuszért

Most, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága felülvizsgálta a Roe kontra Wade ügyet, hamarosan amerikaiak millióinak kell szembenézniük azzal a szomorú ténnyel, hogy több száz vagy több ezer kilométert kell utazniuk, hogy elérhető legyen számukra az orvosi ellátás, ugyanis Amerikában jelenleg abortusztilalom van.

Amint arról az Index beszámolt, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága eltörölte az abortuszt legalizáló Roe kontra Wade törvényt. Ennek értelmében nők milliói veszítik el az abortuszhoz való jogukat az országban, 26 államban már be is tiltották. Körülbelül 33 millió fogamzóképes korú nő él olyan államokban, ahol jelenleg már van vagy várható az abortusztilalom.

A bíróság döntése a Roe kontra Wade ügy kapcsán egy csaknem ötven éve fennálló jogot tett semmissé.

Több száz kilométer

Az Advancing New Standards in Reproductive Health című folyóirat ebben a hónapban közzétett tanulmánya szerint az Egyesült Államok mintegy 790 abortuszklinikájának több mint egynegyede bezárhat a törvénymódosítást követően. Az ezeken a helyeken élőknek átlagosan 444 kilométert kell majd utazniuk, hogy olyan államba tudjanak menni, ahol továbbra is legális az abortusz.

Az abortusz legális marad legalább tizenhat államban, de az egyelőre még óriási kérdés, hogy az ottani klinikák képesek lesznek-e a tiltó államoktól érkező embereket fogadni – számolt be a Bloomberg.

Arra számítunk, hogy az utazási, élelmezési, szállás- és gyermekgondozási támogatás iránti kérelmek számottevően megnövekednek majd, mivel minden eddiginél több, abortuszt kérő nő lesz kénytelen nagy távolságokat utazni, hogy hozzájusson az alapvető egészségügyi ellátáshoz

– mondta Odile Schalit, a Brigid Alliance ügyvezető igazgatója.

Biden megoldásokat keres

Joe Biden amerikai elnök továbbra is keresi a megoldásokat a Legfelsőbb Bíróság történelmi jelentőségű döntésére, a téma pedig nagyon megosztó országszerte. A Fehér Ház egyes tisztviselői már jelezték, hogy vissza akarnak vágni azoknak az államoknak, amelyek megpróbálják betiltani az orvosi abortuszhoz használt tablettát.

A Legfelsőbb Bíróság szörnyű döntést hozott Biden elnök szerint, aki kormányával együtt arra fog összpontosítani, hogy figyelje, az érintett államok hogyan alkalmazzák a törvényt, illetve hogy megsértenek-e más törvényeket az ügy kapcsán.

Annak ellenére, hogy Biden nyíltan nem értett egyet a szélsőséges döntéssel, szóvivője azt mondta, hogy továbbra is tiszteli a Legfelsőbb Bíróságot, és nem látja szükségét a bíróság tagsága bővítésének – írja a Sky News.