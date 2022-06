Lövöldözés rondíthatott bele a Pride-ba a melegek fellegvárában

Let’s go to San Francisco! – hallhattuk ismét a 60-as évek nagy slágerét. A tanácsot pedig egymillió turista fogadta meg, hogy részt vegyen a vasárnapi 52. Pride-on. A Covid miatti kétéves kihagyás után ismét az utcákon hirdethették a Pride, Love, Hope jelszavakat. De az ünnepségbe némi aggodalom is vegyült az amerikai legfelsőbb bíróság abortuszhatározata után. Átmeneti pánikot okozott a felvonulást követő állítólagos lövöldözés. A rendőrség sem bizonyítékot, sem áldozatot, sem tanút nem talált, de a bulit biztonsági okokból feloszlatta. Helyszíni riport.