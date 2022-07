Újra kötelező a maszkviselés az olasz munkahelyeken

„Igyekszünk alkalmazkodni a járványhelyzet alakulásához” – nyilatkozta a megállapodás aláírásakor Andrea Orlando munkaügyi miniszter.

A megállapodást a munkaügyi minisztérium, valamint a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseletei írták alá,

amelynek értelmében a munkavállalóknak ismét viselniük kell az Ffp2-es maszkot munkavégzés közben.

A döntés ugyanannyira érvényes a magánszektorra, mint a közigazgatási munkahelyekre, valamint általában az állami szférára. A rendelkezés október végéig lesz érvényben.

A maszkviselés kötelezettsége érvényes a zárt térben végzendő munkákra, ilyenek az irodák, az üzletek és a gyárak, valamint kültérre, ennek értelmében az éttermek teraszán is viselni kell, ha nem biztosított legalább egy méter távolság.

A maszkot a munkáltatónak kell biztosítania munkavállalói számára. A protokoll az egészségügyileg veszélyeztetettebbeknek további négy hónap otthonról végezhető munkalehetőséggel kedvez, amelynek feltételeiről a munkaadó egyeztet a dolgozói képviseletekkel.

A munkahelyre történő belépéskor ismét hőmérőzéssel vizsgálják a dolgozók testhőmérsékletét, és 37,5 Celsius-fok fölött nem léphetnek be. Ahol nem biztosított az elég tágas tér a távolságtartáshoz, oda csak korlátozott számban lehet belépni.

Az omikron-variáns BA.5 alváltozata Olaszországban is terjedésnek indult: az utóbbi egy hétben több mint ötven százalékkal emelkedett a regisztrált betegek száma. Az utóbbi két napban több mint 177 ezer új beteget szűrtek, de sokuk otthon végzi el a tesztet, és nem fordul orvoshoz, hogy jelentse a betegségét. Az aktív betegek hivatalos száma 770 ezer.

Rusvai Miklós nemrég arról nyilatkozott, hogy tévedett, amikor azt gondolta, a Covid nyáron nem annyira fertőző. Az Index is írt arról, hogy Magyarországon is egyre inkább emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, valamint a vírus szennyvízben mért koncentrációja is.