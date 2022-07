Hatalmas bajban a kínai ingatlanpiac, barackkal fizetnek a lakásokért

Az elmúlt 11 hónap nem volt túlságosan kedvező a kínai ingatlanpiac számára. Májusban 41,7 százalékkal csökkentek az eladások az előző évihez képest, és egyre nagyobb a baj az ingatlanfejlesztő cégek között is.

A probléma megoldására több befektető is azzal az ötlettel állt elő, hogy az eredetileg jüanban lévő lakások árait elkezdte mezőgazdasági termékekben megadni. Az ötletet az motiválta, hogy ezzel talán a földművesek számára is vonzóvá tehetik az ingatlanvásárlást. Ezután több ingatlanos is népszerűsítő kampányba kezdett.

Szívesen segítjük a gazdákat, és megkönnyítjük számukra a lakásvásárlást

– nyilatkozta a cég a WeChat bejegyzésében.

A legnépszerűbb beváltható termékek például: a barack, a görögdinnye és a fokhagyma. Volt olyan ingatlanos, akinél 188 888 jüannyi előleget lehetett befizetni – barackban. De arra is volt példa, hogy egy ingatlanos harminc ingatlanért cserébe ötszáz tonna fokhagymát fogadott el – írja a BBC.

Egyes szakértők szerint az ingatlanosok ennek segítségével próbálják elkerülni a hatóságok által szabott kedvezménylimitet is. Ennek igazolása, hogy több cég minden további tájékoztatás nélkül felfüggesztette a kampányát.