Szijjártó Péter elszólása a CNN-ben, amit azonnal javított

A beszélgetés elején a politikus rámutatott, hogy az orosz–ukrán háború minden egyes perce biztonsági kockázatot jelent Magyarországra nézve, amely a kezdetektől fogva kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett.

Amanpournak arra a kérdésére, hogy miért ennyire különböző Lengyelország és Magyarország hozzáállása a háborúhoz, a tárcavezető azt felelte, hogy hazánknak nagyon apró a részesedése az orosz fosszilis fűtőanyag európai vásárlásából.

Másrészről pedig az energiaellátás nem filozófiai, nem politikai, nem ideológiai, hanem fizikai kérdés. Azért kértünk mentességet az olajembargó alól, mert ha nem kértük volna, amennyiben nem kaptuk volna meg, fizikailag lehetetlen lenne ellátni az országot elegendő olajjal

– jegyezte meg a külügyminiszter, aki szerint ahhoz, hogy megváltoztassuk az óriási kelet–nyugati irányú szállítási útvonalakat észak–déli irányú szállítási útvonalakra Közép-Európában, még 5-6-7 év szükséges. Azt pedig nem engedheti a kormányzat, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát.

Zelenszkij „igazságtalan” nyilatkozata

Volodimir Zelenszkij azon nyilatkozatát, amelyben Orbán Vikror figyelmét hívta fel a a mariupoli népirtásra, igazságtalannak nevezte Szijjártó Péter, rámutatva:

jelenleg a legnagyobb humanitárius segítséget nyújtjuk hazánk történetében. 830 ezer menekültet fogadtunk be eddig Ukrajnából.

„Mindannyiukról gondoskodunk, aki hosszabb ideig kíván nálunk tartózkodni, annak munkát ajánlunk, a gyermekek számára biztosítjuk az iskolai és óvodai nevelést. Nem várjuk el, hogy bárki köszönetet mondjon a magyar embereknek, amiért több tízezren összefogtak és napról napra azon dolgoznak, hogy ellássák azt a több százezer ukránt, aki hozzánk érkezik.

De egy dolgot elvárunk: ne provokáljanak bennünket, ne vádaskodjanak velünk szemben!

– hangsúlyozta a tárcavezető, aki úgy véli, hogy a magyar–ukrán határ biztosítja a legbiztonságosabb utat, amikor bárki átlépi az ukrán határt nyugati irányba. Ékes bizonyítéka ennek, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt a logisztikai központját Magyarországról működteti, hogy megszervezzék az ukrajnai tevékenységüket. „Egyértelmű, hogy amennyiben fegyvereket szállítanánk, akkor ezek a fegyverszállítmányok az oroszok célpontjává válnának” – tette hozzá Szijjártó.

Etnocentrizmus és agresszív migránsok

A CNN riportere etnocentrikusnak nevezte azt, hogy amíg Magyarország „a keresztény, fehér ukránokat” beengedi a határon, addig „a nem annyira fehér, nem annyira keresztény menekülteket” a déli határukon egyáltalán nem fogadja. A külügyminiszter erre annyit mondott:

Nagyon erősen őrizzük a déli határunkat, a Szerbiával való határunkat, amely az Európai Unió és egyben a schengeni térség külső határa. Egyedül idén 110 ezer illegális migránst tartóztattunk fel. (…) Vannak menekültek és vannak illegális migránsok. Azok az emberek, akik a déli határunkon jelennek meg legalább 6-7-8, vagy még annál is több biztonságos országon kelnek át. Semmi okuk sincs a határsértésre a szerb–magyar határon

– válaszolta a külügyi tárcavezető, aki rámutatott arra is, hogy ezek az illegális migránsok egyre agresszívebben viselkednek: „Fegyverük van, lőnek ránk és egymásra is. Megtámadják a rendőreinket. Betondarabokkal, üvegekkel dobálják őket”. Mindez Christiane Amanpour megállapítása szerint beleillik az illiberális demokráciába, ám Szijjártó szerint ez csupán a nemzetközi jog érvényesítése.

A CNN riportere szerint erről az Európai Uniónak teljesen más az álláspontja, ezért is tartják vissza a segély egészét. „Az önök lépése is valójában szembemegy a demokrácia európai sztenderdjeivel” – mondta Amanpour. Szijjártó erre annyi válaszolt, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény betiltotta az LMBT-propaganda terjesztését kiskorúak számára.

„Az Alaptörvény kimondja, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll. Az apa férfi, az anya nő” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter, aki elsőre nyilvánvalóan nyelvbotlásként azt találta mondani, hogy „mother must be a man”, vagyis az anya férfi, majd azonnal javította magát: „sorry, father must be a man” – mondta, majd folytatta a mondandóját.

Ezt mondja ki az Alkotmányunk, és ezt tiszteletben kell tartani. Az adoptáció is ezért nem megengedő a meleg párok esetében

– magyarázta a rendelkezést a külügyminiszter, aki megtisztelőnek tartja, hogy olyan országként emelnek ki bennünket, amely befolyásolni képes az Egyesült Államok belpolitikai helyzetét. A magyar kormány rendkívül erős együttműködésben van a republikánusokkal, és folyamatos konzultációt tart fenn velük.

„Mindenképpen a republikánusokért szorítunk. Ez nyilvánvaló”

– zárta szavait Szijjártó Péter.

(Borítókép: Szijjártó Péter 2022. június 13-án. Fotó: Martin Divisek / EPA / MTI)