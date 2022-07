Meghalt a James Bond-filmek híres zenéjének szerzője

Monty Norman litván bevándorlók gyermekeként született. London East End-i részén nőtt fel, élete első gitárját 16 éves korában kapta az édesanyjától – írta a BBC News.

Mielőtt a filmeknél kötött volna ki, zeneszerzőként többek között olyan West End-i darabok zenéjét szerezte, mint az Expresso Bongo vagy az Irma, te édes.

Cuby Broccoli, a James Bond-filmek producere kérte fel arra, hogy írja meg a zenei témát a Dr. No című 1962-es produkcióhoz. A zenének akkora sikere lett, hogy a sorozat azóta elkészült minden darabjánál ezt használták.

Bond szexisége, titokzatossága, kegyetlensége – mind benne van ebben a néhány hangjegyben

– nyilatkozta a dallamról később.

Norman szerezte a Dr. No Underneath the Mango Tree című betétdalát is a híres tengerparti jelenethez, amelyben Ursula Andress és Sean Connery látható.

Mivel a Bond-témát John Barry hangszerelte, sokan neki tulajdonították a szerzeményt, ami bántotta is Monty Normant. 2001-ben meg is nyert egy pert a The Sunday Times ellen, amely azt állította, hogy nem ő a híressé vált gitárszólam szerzője. A bíróság 30 ezer dolláros kártérítésre kötelezte a Sunday Timest.

Színes pályafutása alatt Monty Norman big bandekkel lépett fel énekesként, és egy sor előadásban is láthatta a közönség Harry Secombe, Peter Sellers, Spike Milligan és Tommy Cooper oldalán.

Több filmhez komponált zenét, köztük a The Two Faces of Dr. Jekyll (1960) és A nap, amikor a Föld lángra lobbant (1961) című produkcióhoz, valamint a hetvenes évekbeli Dickens of London televíziós minisorozathoz.