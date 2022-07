Példátlan hőhullám tombol, 28 évet tévedtek a meteorológusok

Két éve a brit meteorológusok a klímaváltozás következményeire figyelmeztetve megkísérelték modellezni az időjárás-változást az elkövetkező évtizedekben. Az időjárás az egész világon szélsőséges, a Ráktérítőtől északabbra azonban különösen érzékenyen reagálnak a változásokra.

A brit Met Office, a szigetország hivatalos meteorológiai szolgálata alapos munka után tavalyelőtt, 2020-ban készítette el valószínűsíthető előrejelzését – 2050-re.

A prognózis persze nagyon leegyszerűsített volt: csak a hőmérsékleti értékeket mutatták, amelyek a számítások szerint három évtized múlva London környékén a 40, Délnyugat-Angliában akár a 43 fokot is elérhetik.

Az időjósok 28 évet tévedtek. A 2050-re prognosztizált hőmérsékleti értékeket már napjainkban mérik a szigetországban.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.



Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi