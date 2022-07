Kihaltnak nyilvánított gepárd hetven év után tér vissza Indiába

A világ leggyorsabb szárazföldi állata hetven év után először tér vissza Indiába. Nyolc namíbiai gepárd hamarosan Indiába költözik – jelentette be a kormány.

Az ázsiai gepárdokat 1952-ben nyilvánították hivatalosan kihaltnak Indiában.

Most az indiai kormány és Namíbia között létrejött megállapodásnak köszönhetően nyolc gepárdot szállítanak az országba, amit az egyik miniszter „történelmi” paktumnak nevezett.

Bhupender Yadav indiai környezetvédelmi miniszter és Netumbo Nandi Ndaitwah namíbiai miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter szerdán írta alá a vadon élő állatok védelméről és a biológiai sokféleség fenntarthatóságáról szóló egyetértési nyilatkozatot, amelynek célja „a gepárd meghonosítása eredeti történelmi elterjedési területén Indiában”.

Visszatérés India függetlenségnapi ünnepén

A gepárdokat az Independent szerint a Madhya Pradesben található Kuno Nemzeti Parkba tervezik elszállítani. A nyilatkozat hozzátette, hogy „míg a Kuno Nemzeti Park jelenlegi befogadóképessége legfeljebb 21 gepárd, a helyreállítás után a nagyobb tájegység körülbelül 36 gepárdot tud befogadni. A teherbíró képesség tovább növelhető, ha a Kuno vadvédelmi körzet 1280 négyzetkilométeres fennmaradó részét is bevonjuk a prédaállomány helyreállítása révén”. A gepárdok Indiába érkezésének időzítése várhatóan egybeesik India függetlenségének napjával.

Yadav közölte, „a függetlenség 75 dicsőséges évének kiteljesedése a leggyorsabb szárazföldi faj, a gepárd visszatérése Indiába újraéleszti a táj ökológiai dinamikáját”.

Az indiai környezetvédelmi, erdő- és klímaváltozási minisztérium szóvivője elmondta, hogy a gepárdok indiai visszatelepítési projektjének fő célja, hogy életképes gepárd metapopulációt hozzon létre Indiában, amely lehetővé teszi a gepárd számára, hogy betöltse funkcionális szerepét csúcsragadozóként, és teret biztosít a gepárd terjeszkedéséhez történelmi elterjedési területén belül, ezáltal hozzájárulva a globális természetvédelmi erőfeszítésekhez.

„Hiúsági projektként” kritizálják

Egyes környezetvédők és vadvilág-aktivisták azonban szkeptikusan nyilatkoztak a tervvel kapcsolatban, és az indiai kormány „hiúsági projektjének” nevezték azt.

Ravi Chellam vadbiológus és természetvédelmi kutató szerint ha az afrikai gepárd betelepítése prioritás, akkor szerepelhetne a nemzeti vadvédelmi cselekvési tervben. „Az oroszlánok szintén csúcsragadozók, és áttelepítésüket a Legfelsőbb Bíróság 2013-ban rendelte el. Ez egy hiúsági projekt” – állítja a biológus.

India azt is tervezi, hogy további gepárdokat szállít be Dél-Afrikából, de hivatalos megállapodást még nem írtak alá. A National Geographic szerint a gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlős, és rövid távon akár 97 vagy 113 kilométeres óránkénti sebességre is képes. Azt írja, hogy „általában azonban csak ennek a sebességnek körülbelül a felével üldözi zsákmányát”.