Ördögűzőket vetne be az iskolai lövöldözések ellen a volt amerikai oktatási miniszter

A Fox News egyik adásának volt a vendége Bill Bennett, aki szokatlan javaslattal állt elő az iskolai lövöldözések kiküszöbölésére: a korábbi oktatási miniszter szerint a helyzeten csak az ördögűzők segíthetnek – írja a The Daily Beast.

Meg kell erősíteni a figyelmeztetőjelek szűrésére vonatkozó törvényeket. Bizonyára az embereknek jobban kell erre figyelnie, bár nehéz, amikor a szülők nem teszik a dolgukat és nem veszik észre a figyelmeztetőjeleket

– magyarázta.

A rendőrségnek és az iskoláknak is jobban kell figyelnie. Szerintem szükség van a rendőrökre, a szülőkre, az iskolákra és nagytakarítást kell végezni a közösségi médiában is. Szükség van mindezekre. De tudjátok, szükség lehet ördögűzőkre is

– részletezte a korábbi oktatási miniszter.

Mielőtt a közönség csóválni kezdi a fejét, csak vizsgáljuk meg ezeket a fiúkat, férfiakat, fiatalembereket, súlyos spirituális gondokkal küzdenek, mélyen. Néhányan lemennek az internet barlangjainak labirintusában, amit nem javaslok. Nagyon csúnya dolgok vannak ott

– fejtegette Bill Bennett.

A volt oktatási miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a közösségi médiának is nagy szerepet játszik a megtörtént eseményekben, amit szintén meg kellene „tisztítani”, és, „bármennyire is nevetségesen hangzik”, emellett még a vallás is fontos szerepet játszhat.

(Borítókép: William Bennett. Fotó: Stephanie Kuykendal / Getty Images)