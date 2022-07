Oroszország stratégiája megváltozott, miután a Nyugat nagyobb hatótávolságú fegyverekkel látta el Ukrajnát – idézte a BBC Szergej Lavrovot, aki az orosz állami médiának nyilatkozott. Az ukrán erőket a frontvonaltól távolabbra kell szorítani, hogy saját biztonságát garantálni tudja – magyarázta a tervezett lépéseket az orosz diplomácia vezetője.

Nem sokkal korábban az Egyesült Államok azzal vádolta Oroszországot, hogy Ukrajna egyes részeinek annektálására készül.

Oroszország februárban szállta meg Ukrajnát azzal az indokkal, hogy a kelet-ukrajnai Donbászban az orosz ajkúak népirtás potenciális áldozatai, akiket meg kell menteni. Öt hónappal később Oroszország megszállta az ország keleti és déli részét. Eredeti célját, Kijev elfoglalását nem érte el. Azóta azt állítja: a fő cél a Donyec-medence felszabadítása.

Lavrov szerint ez kényszerítette Oroszországot arra, hogy kiterjessze céljait. „Nem engedhetjük meg, hogy Ukrajna Zelenszkij elnök által ellenőrzött része... olyan fegyverekkel rendelkezzen, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek a területünkre” – mondta Lavrov a Margarita Szimonjánnak, az orosz televízió ismert kommentátorának és az Russia Today főszerkesztőjének adott interjúban.

Lavrov a déli Herszon és Zaporizzsja térségét nevezte meg legújabb célpontokként. Az orosz katonák mindkét régió egy részét már megszállták.

Map showing the situation in Ukraine, as of July 20 at 0700 GMT#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/c66FKY5riW