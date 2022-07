Nem lesznek járványügyi korlátozások Romániában

Hétről hétre csaknem duplájára emelkedik az újonnan diagnosztizált koronavírusos fertőzöttek száma Romániában, de a helyi egészségügyi hatóságok nem vezetnek be járványügyi korlátozásokat, amíg a kórházi kezelésre szorulók száma alacsony marad – közölte egy televíziós interjúban Andrei Baciu egészségügyi államtitkár.

A román politikus szerint az omikron-mutánsra kifejlesztett, a jelenleginél hatékonyabb oltás hiányában – amelyet csak őszre várnak – a most terjedő BA5-ös alvariánssal szemben az egyedüli hatékony védekezési módszer a védőmaszk önkéntes viselése lehet. Baciu elmondta: ez a kórokozó az előzőeknél is ragályosabb, de többnyire nem jár súlyos tünetekkel, úgyhogy most már nem azt tartják szem előtt, milyen magas a megbetegedések száma, hanem azt, hogy milyen mértékben tudja ellátni az egészségügyi rendszer a kezelésre szorulóka – írja a Digi24.ro hírportál.

A szaktárca hétfői tájékoztatása szerint

jelenleg 3392 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, nyolcvan százalékkal többet, mint egy héttel korábban.

A súlyos esetek száma is megduplázódott egy hét alatt: míg múlt hétfőn 108, most már 204 covidos beteg részesül intenzív terápiában. Az államtitkár szerint Romániában augusztusban várható a hatodik járványhullám tetőzése, de nem vezetnek be korlátozásokat, csak védőmaszk használatát javasolják zsúfolt helyeken.

Múlt héten 42 822 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak a szomszédos országban, nyolcvan százalékkal többet, mint az azt megelőző héten. Továbbra is magas – a húsz százalékot közelíti – az újrafertőzöttek aránya, utóbbiak közül a legtöbben a közelmúltban estek át a betegségen. Az államtitkár külön kiemelte, hogy ez is az omikron sajátossága: többnyire nem okoz súlyos betegséget, de az immunválasz is gyengébb, és hamarabb elfelejti a szervezet.

Itthon több mint tízezer új fertőzöttet azonosítottak múlt héten

A hazai koronavírus-tájékoztató oldal legutóbb július 20-án közölt adatokat a hazai helyzetről. Az elmúlt héten 10 255 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, negyven beteg halt meg. Egy hét alatt ennyire sok új fertőzöttet utoljára április közepén találtak.

A beoltottak száma 6 412 843 fő, közülük 6 199 845 fő a második, 3 887 027 fő a harmadik, 311 547 fő már a negyedik oltását is felvette. A gyógyultak száma folyamatosan nő, a múlt szerdán közölt adatok szerint 1 883 085 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 21 258 főre nőtt.

A járvány kezdete óta 1 951 079 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.