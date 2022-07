Több vérmajom is lehet, nyugtatófegyverekkel vadászik rájuk a rendőrség

Nagy készültségben van a japán rendőrség, ugyanis jelentősen megszaporodtak a majomtámadások Jamagucsi prefektúrában. Mivel a támadások száma növekszik, attól tartanak, hogy több erőszakos majom is van, nem csak egy.

Ahogy azt lapunk megírta, a támadások július 8-án kezdődtek az ország délnyugati részén fekvő Jamagucsi prefektúrában. A hónap elején számos támadás történt, amikor legalább egy majom nyitott ablakokon és tolóajtókon keresztül jutott be otthonokba és egy iskolába. Most azonban szabadtéren is támadásba lendülnek a majmok.

Összesen 45 embert sebesítettek meg

„Július 8. óta legalább 45 embert sebesítettek meg japán makákók – más néven hómajmok – Jamagucsiban és környékén” – közölte Jositaka Morisige, a Jamagucsi prefektúra kormányának természetvédelmi osztályvezetője.

Kezdetben a tisztviselők arról számoltak be, hogy a támadásokat egy vadmajom követte el, de a hatóságok most azt állítják, hogy nem tudják megerősíteni, hogy egy vagy több állat volt-e a felelős. Az áldozatok egyértelműen arról számoltak be, hogy különböző méretű majmokat láttak.

A megerősített támadások száma kevesebb mint egy hét alatt több mint kétszeresére nőtt.

Az áldozatok a kisgyermekektől az idősekig terjednek. A megtámadottak kezét és lábát megkarmolták, nyakukat és hasukat megharapták, de súlyos sérülésekről nem számoltak be – mondta Masato Saito, a jamagucsi városháza egyik tisztviselője.

Mostanában hallottunk olyan esetekről, hogy a majom belekapaszkodott egy ember lábába, és amint az illető megpróbálta leszedni, megharapta, vagy hátulról ráugrott

– mondta Masato Saito a CNN szerint.

A támadások miatt a rendőrség csapdákat állított fel, és hálókkal felfegyverkezve fokozottan járőrözött, de miután egyetlen majmot sem sikerült elfogni, a rendőrök vasárnap nyugtatófegyverekkel álltak elő.

