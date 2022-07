Kiderült, mikor nyílhat meg újra a párizsi Notre-Dame

Elmondása alapján a helyreállítási projekt „takarítási szakasza” véget ért, így nyár végén már megkezdődhetnek az újjáépítési munkálatok. A katedrális teteje több mint három évvel ezelőtt rongálódott meg egy tűz következtében, amit Franciaország és az egész világ is figyelemmel kísérhetett a közösségi médiában.

Bízunk benne, hogy 2024 lesz az az év, amikor a munkálatok nagy része befejeződik, és amikor a székesegyház újra megnyílik a hívők és a nagyközönség előtt

– közölte Rima Abdul Malak.

Emanuel Macron is 2024-et tűzte ki az épület renoválásának céljául a tűzvész után. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy 2024-ben rendezik a nyári olimpiát Párizsban. A katedrálist és az ahhoz tartozó 96 méteres tornyot a korábbi tervek alapján állítják helyre – írja a France24. Az építéshez már a faanyagot is kiválasztották.

(Borítókép: A párizsi Notre-Dame-székesegyház 2022. május 31-én. Fotó: Anita Pouchard Serra/Bloomberg via Getty Images)