Washington és Peking bonyolult kapcsolatának jövőjét térképezte fel a két elnök

A csütörtöki videókonferencia pontban 8:33-kor kezdődött, és 10:50-kor ért véget – közölte a Fehér Ház. A beszélgetésre abban az időszakban került sor, amikor Biden új utakat próbál találni az erősödő globális hatalommal való együttműködésre, és új stratégiákkal kísérli megfékezni Kína befolyásának terjeszkedését világszerte.

A globális egészségüggyel, a gazdaságpolitikával és az emberi jogokkal kapcsolatos eltérő nézetek már régóta próbára teszik a két nagyhatalom kapcsolatát, amit csak tetéz, hogy Kína elutasítja Oroszország ukrajnai inváziójának elítélését.

A feszültséget fokozza Nancy Pelosi képviselőházi elnök esetleges tajvani látogatása. A demokratikusan kormányzott sziget informális védelmi támogatást kap az Egyesült Államoktól, miközben Kína saját területének tartja.

Peking már korábban közölte, hogy a magas szintű látogatást provokációnak tekintené. A fenyegetést az amerikai tisztviselők fokozott komolysággal veszik tudomásul Oroszország ukrajnai háborújának fényében – írta az amerikai közszolgálati médium, a PBS.

– jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője. „Minden ebből fakadó következmény az Egyesült Államokra hárul” – tette hozzá Csao Li-csien.

Washington a jelek szerint értett a szóból, mert a nemzetbiztonsági tisztviselők csendben azon dolgoznak, hogy felhívják Nancy Pelosi figyelmét arra: esetleges tajvani utazása milyen kockázatokat jelenthet az önigazgatású sziget és Kína kapcsolatának rendkívül érzékeny pillanatában.

National security officials are quietly working to convince House Speaker Nancy Pelosi of the risks her potential trip to Taiwan could pose during a highly sensitive moment between the self-governing island and China. https://t.co/BY3OYFzefw