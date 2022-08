Rajthoz áll ázsiai riválisaival szemben az USA a chipgyártásban

A törvény az amerikai félvezető- és más csúcstechnológiai gyártási ágazatok fejlesztését támogatja a kínai dominancia ellensúlyozása érdekében. A Chips and Science Act 52 milliárd dollárt, 19,8 ezer milliárd forintot irányoz elő a mikrochipek – a szinte minden korszerű gépezet szívét alkotó apró, de nagy teljesítményű és viszonylag nehezen gyártható alkatrészek – gyártásának felfuttatására.

Kína mellett a globális piacot Tajvan látja el a létfontosságú chipekkel.

Az Egyesült Államokban további több tízmilliárd dollárt különítettek el tudományos kutatásra és fejlesztésre.

A Fehér Ház szerint a kormány elkötelezettsége a csúcstechnológiai iparágak megerősítése mellett, hogy a magánbefektetők számára is vonzóvá tegye a fejlesztést.

A Chips-törvény pénzinjekciója segít „megnyerni a gazdasági versenyt a 21. században” – ezt mondta Joe Biden fehér házi beszédében.

Today, I signed the CHIPS and Science Act into law, a once-in-a-generation investment in America itself.



