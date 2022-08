Pénteken öt olyan, az Egyesült Államokban jegyzett kínai cég jelentette be önkéntes kivonulását a New York-i tőzsdéről, amelynek könyvvizsgálatát az amerikai értékpapír-felügyelet végezte.

Még ebben a hónapban kérvényt nyújtanak be annak érdekében, hogy vezessék ki az amerikai letéti részvényeiket a tőzsdéről – közölte az olajipari óriás Sinopec és a China Life Insurance, az Aluminium Corporation of China (Chalco), a PetroChina valamint egy különálló Sinopec vállalat, a Sinopec Shanghai Petrochemical is.

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) még májusban nevezte meg ezt az öt vállaltot más cégekkel egyetemben, mint olyan vállalkozások, amelyek nem teljesítik az amerikai könyvvizsgálati előírásokat. Az öt cég nem tett arra vonatkozó említést, hogy a kivonulás oka Nancy Pelosi Tajvani látogatása lenne – írja a Reuters.

Peking és Washington már régóta próbálnak elrendezni egy könyvvizsgálati vita miatt kirobbant konfliktust. A tárgyalások eredménye azonban az is lehet, ha Kína nem teljesíti Washington azon követeléseit, hogy teljes hozzáférést biztosítson nekik az amerikai tőzsdén jegyzett kínai vállalatok könyveléséhez, akkor kitiltják a kínai vállaltokat az amerikai tőzsdékről. Peking azonban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva nem hajlandó teljesíteni ezt a kérést.

Ezek a vállalatok szigorúan betartották az amerikai tőkepiac szabályait és szabályozási követelményeit az amerikai tőzsdei bevezetésük óta, és saját üzleti megfontolásaik alapján döntöttek a tőzsdéről való kivonás mellett

– írja a Kínai Értékpapír-szabályozó Bizottság (CSRC) közleményében.

A több mint egy évtizede tartó felügyeleti vita decemberben érte el a csúcspontját, amikor a SEC véglegesített szabályainak értelmében potenciálisan megtiltották a kínai vállaltokkal való kereskedést – a testület szerint ez 273 vállalatot érint.